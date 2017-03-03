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Убийцу пенсионерки посадили на 10 лет

03.03.2017 10:08 2 828 Дмитрий Ивьев
Убийцу пенсионерки посадили на 10 лет

На днях вступил в законную силу приговор 31-летнему жителю Барятинского района. Его признали виновным в убийстве пенсионерки и поджоге её дома.

Преступление произошло в мае прошлого года. Пьяный мужчина пришёл к женщине, которой он иногда помогал по хозяйству. Они поругались.

- Разозлившись на пожилую женщину, он взял находившийся в ее доме острый металлический предмет и нанес  им несколько ранений в область шеи, - рассказала в пятницу, 3 марта, прокуратура Калужской области. - После совершения убийства мужчина решил скрыть следы преступления. Он поджег шторы на окне, убедился, что огонь распространяется внутри комнаты, и покинул дом.

В суде виновник не признал свою вину. Однако его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.


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Тэги: криминал

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