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Барыга торговал отравленным коньяком - умерли двое

02.03.2017 14:43 12 1686 Елена Французова
Барыга торговал отравленным коньяком - умерли двое

28-летний житель Юхнова приговорён к 5 годам лишения свободы за продажу алкоголя, от которого скончались двое человек.

Следствием и судом установлено, что он приобрел 18 видов спиртного с поддельными акцизными марками. Всего около 500 бутылок емкостью от 0,5 до 1 литра.

- При этом он осознавал, исходя из места приобретения, а также явно заниженной стоимости, что данная продукция заведомо не может являться оригинальным продуктом, - сообщает в четверг, 2 марта, калужское региональное управление Следственного комитета. - Бутылки водки, коньяка, виски, рома известных российских и зарубежных марок мужчина хранил в своем гараже.

Информация о том, что у него можно приобрести недорогое спиртное, быстро разошлась среди местных жителей, которые, в свою очередь, рекламировали недорогой товар своим родственникам и знакомым.

Так, в ноябре 2015 года мужчина продал три бутылки с наименованием «Коньяк Лезгинка» по 0,5 л каждая двум местным жителям. Одна бутылка стоила всего 150 рублей.

Коньяк оказался смертельным, так как на треть состоял из метилового спирта.

В итоге от отравления в больнице Калуги скончалась 37-летняя женщина, а спустя несколько дней в областной больнице по этой же причине умер 28-летний мужчина. При этом погибшие не злоупотребляли спиртным, а употребляли его только по праздникам, в кругу друзей, и в небольших количествах.

Приговором суда в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.


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Тэги: криминал

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