Главная > Новости > Криминал

Опознано тело расчленённого мужчины, найденное в бочке

28.02.2017 17:03 2 1645 Дмитрий Ивьев
Опознано тело расчленённого мужчины, найденное в бочке

Как мы рассказывали, в октябре прошлого года в лесу в Износковском районе была найдена металлическая бочка с закрытым верхом, внутри которой оказались обгоревшие человеческие останки.

Следователи установили, что это останки мужчины, которого убили ещё в декабре 2010 года. Вскоре им удалось задержать подозреваемого – 39-летнего местного жителя. В последнее время он жил и работал в Москве.

Несмотря на отказ обвиняемого от дачи показаний и непризнание им своей вины в совершении убийства, следователям удалось установить цепочку событий накануне убийства и после него.

Как оказалось, мужчины вместе работали, были приятелями. Убитый нередко заезжал к сослуживцу в гости в Износковский район попариться в бане.

По версии следствия, в декабре 2010 года они вдвоём из столицы отправлялись в Калужскую область. По дороге поругались. В итоге 39-летний мужчина зарезал своего приятеля. Желая скрыть преступление, он перевез тело во двор своего дома в Износковском районе, расчленил труп, уложил останки в металлическую бочку, которую закопал в лесополосе.

Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, убитым оказался 29-летний москвич. Все 6 лет он числился пропавшим.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Полицейские прострелили грабителю ногу 28.02.2017 12:53

Тело бездомного нашли в калужской квартире 27.02.2017 16:39

Трое мужчин подвозили девушку и надругались над ней в машине 27.02.2017 15:46

Вынесен приговор женщине, убившей почтальона 22.02.2017 12:26

72 мигранта «поселились» в одной квартире 17.02.2017 15:42

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 05 марта, 17:00
Сказочный балет "Белоснежка и 7 гномов"
Арена КТЗ, ДК
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 22 марта, 19:00
Конкурс "Сладкая женщина"
Акула, ресторан
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 04 марта, 10:30
Мастер-класс "Открытка к 8 марта"
Дом мастеров
сб 04 марта, 12:00
Мастер-класс по плетению из лозы
Дом мастеров
сб 04 марта, 15:00
Занятие по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 04 марта, 16:30
Мастер-класс "Цветок из шерсти"
Дом мастеров

Концерты

чт 02 марта, 19:00
Концерт группы "Звери"
Арена КТЗ, ДК
пт 03 марта, 19:00
Концерт Виктора Королёва. "55!"
Арена КТЗ, ДК
чт 02 марта, 19:00
Концерт группы Jazzatov Band
Дом музыки
пт 03 марта, 19:00
Концерт "Табор возвращается"
Филармония

Кино

Великая стена
Лего Фильм: Бэтмен
Защитники
Вурдалаки
Новости компаний

Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

В 2016 году филиал «Калугаэнерго» выполнил техприсоединение электроустановок 7879 потребителей

В программе лояльности «Ростелекома» для частных клиентов появились инвайт-коды от Wargaming

Калужане предпочитают, когда «Всё включено»

Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Шкодам не везёт

Viktorch1311 27 фев 2017 09:18

Блог Amonra - Эротика

Amonra 23 фев 2017 07:50

Артем Летний's блог - Никто не знает

Артем Летний 22 фев 2017 19:56

Нитуш's блог - Маленький конкурс от Нитуш!!!!!!

Нитуш 15 фев 2017 22:43