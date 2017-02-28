Опознано тело расчленённого мужчины, найденное в бочке

Как мы рассказывали, в октябре прошлого года в лесу в Износковском районе была найдена металлическая бочка с закрытым верхом, внутри которой оказались обгоревшие человеческие останки.
Следователи установили, что это останки мужчины, которого убили ещё в декабре 2010 года. Вскоре им удалось задержать подозреваемого – 39-летнего местного жителя. В последнее время он жил и работал в Москве.
Несмотря на отказ обвиняемого от дачи показаний и непризнание им своей вины в совершении убийства, следователям удалось установить цепочку событий накануне убийства и после него.
Как оказалось, мужчины вместе работали, были приятелями. Убитый нередко заезжал к сослуживцу в гости в Износковский район попариться в бане.
По версии следствия, в декабре 2010 года они вдвоём из столицы отправлялись в Калужскую область. По дороге поругались. В итоге 39-летний мужчина зарезал своего приятеля. Желая скрыть преступление, он перевез тело во двор своего дома в Износковском районе, расчленил труп, уложил останки в металлическую бочку, которую закопал в лесополосе.
Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, убитым оказался 29-летний москвич. Все 6 лет он числился пропавшим.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
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