Калужанка воровала в магазине свечки, статуэтки и фоторамки

32-летняя жительница областного центра подозревается в хищении предметов декора из торгового центра. В магазин дама наведывалась дважды – перед Новым годом и Днём всех влюблённых.

- Трофеями подозреваемой становились мелкие предметы: декоративные свечи, статуэтки, фоторамки, которые свободно лежали на стеллажах в торговом зале и которые легко можно было спрятать в сумочку или под одежду, - сообщает пресс-служба областного УМВД в четверг, 16 февраля. – Личность похитительницы удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

В ходе дознания установлено, что подозреваемая ранее была судима за совершение аналогичных преступлений. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Калужанке грозит до 2 лет лишения свободы. Похищенные ею предметы декора изъяты.