Извращенец признался в изнасиловании старушки

27-летнего жителя Обнинска подозревают в убийстве двух женщин, а также в изнасиловании одной из них.
Как мы писали, в начале января в одном из общежитий Малоярославца было обнаружено тело 31-летней женщины. Оно было спрятано под диваном в ящике для белья. Вскоре удалось задержать подозреваемого. Мужчина рассказал, что женщина оказывала интимные услуги. Во время приватной встречи они поругались. В итоге он её убил, а тело спрятал.
По результатам экспертизы также выяснилось, что этот мужчина причастен к убийству и изнасилованию старушки в 2010 году, сообщает в четверг, 16 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета. По предварительной информации, почти семь лет назад он находился на территории садового общества в Обнинске, где напал на 79-летнюю женщину, убил, а также изнасиловал её, прихватив с собой 600 рублей бабушки.
Как пояснял подозреваемый, он находился в состоянии токсического опьянения.
Информацию некоторых федеральных СМИ о том, что житель Обнинска причастен к убийству 30 пенсионерок, в Следственном комитете не подтверждают. Сейчас проверяется причастность извращенца к аналогичным преступлениям.
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