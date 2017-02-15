Главная > Новости > Криминал

Жена получила чайником по голове и убила мужа

15.02.2017 16:43 3 1252 Оксана КОЛОСОВА
Жена получила чайником по голове и убила мужа

Трагедией закончилась ссора супругов в городе Кондрово Дзержинского района. И мужчина, и женщина были пьяными. Конфликт между ними произошёл на бытовой почве.

- В ходе ссоры муж ударил жену чайником по голове, - сообщает пресс-служба калужского регионального управления Следственного комитета в среду, 15 февраля. – В ответ женщина нанесла супругу один удар ножом. Он пришёлся в область грудной клетки и повлёк смерть потерпевшего на месте происшествия.

Подозреваемой 43 года, её мужу было 53. В браке они прожили около 15 лет, воспитывали троих несовершеннолетних детей.

- Семья имела своё хозяйство. Дом содержали небогато, но опрятно. Родители надлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию детей, - сообщает СК. – Подозреваемая ранее не была судима, к административной ответственности не привлекалась, имела работу. По месту жительства и в школе, где обучаются её дети, характеризуется удовлетворительно.

Во время допроса и показаний на месте женщина дала подробные и последовательные показания о произошедших событиях. Нашли подтверждения и её слова о причинении ей мужем телесных повреждений: зафиксированы повреждения на голове подозреваемой, а также изъят чайник со сломанной ручкой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также принято решение о временном изъятии детей из семьи.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Главврач-депутат подделал документы на миллион 15.02.2017 16:50

Зэк отпросился из колонии в больницу и обокрал квартиру 15.02.2017 12:09

Женщина помогла задушить колготками любовника сестры 15.02.2017 11:57

В Калуге задержали убийцу 19-летнего парня 15.02.2017 10:04

Труп 19-летнего парня нашли в калужском подъезде 15.02.2017 08:42

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

чт 16 февраля, 18:00
Мастер-класс "Открытка Рубашка"
Дом мастеров
сб 18 февраля, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
чт 16 февраля, 18:00
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 16 февраля, 19:00
Концерт «В мире животных»
Дом музыки
чт 16 февраля, 19:00
Концерт «Кабаре Бродячая собака и вся эта суета»
ОРИОН, КЗТА
пт 17 февраля, 19:00
Концерт группы Ария. «Кровь за кровь»
Арена КТЗ, ДК
сб 18 февраля, 13:00
Отчетный концерт женского академического хора
Городской досуговый центр

Кино

Притяжение
Три икса: Мировое господство
Звонки
Балерина
Новости компаний

«Wi-Fi для Бизнеса» - актуальный тренд продаж в линейке услуг «Ростелекома» в Калужском регионе

Путешественники назвали «Калуга Плаза» лучшим отелем

«МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека

Абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Калуге уже больше 1000

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Валентинки

Viktorch1311 Вчера 15:11

ЧК - ИК

Viktorch1311 13 фев 2017 19:34

Артем Летний's блог - День и ночь

Артем Летний 11 фев 2017 00:28

ЧК - КП40

Viktorch1311 08 фев 2017 10:45