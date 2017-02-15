Жена получила чайником по голове и убила мужа

Трагедией закончилась ссора супругов в городе Кондрово Дзержинского района. И мужчина, и женщина были пьяными. Конфликт между ними произошёл на бытовой почве.

- В ходе ссоры муж ударил жену чайником по голове, - сообщает пресс-служба калужского регионального управления Следственного комитета в среду, 15 февраля. – В ответ женщина нанесла супругу один удар ножом. Он пришёлся в область грудной клетки и повлёк смерть потерпевшего на месте происшествия.

Подозреваемой 43 года, её мужу было 53. В браке они прожили около 15 лет, воспитывали троих несовершеннолетних детей.

- Семья имела своё хозяйство. Дом содержали небогато, но опрятно. Родители надлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию детей, - сообщает СК. – Подозреваемая ранее не была судима, к административной ответственности не привлекалась, имела работу. По месту жительства и в школе, где обучаются её дети, характеризуется удовлетворительно.

Во время допроса и показаний на месте женщина дала подробные и последовательные показания о произошедших событиях. Нашли подтверждения и её слова о причинении ей мужем телесных повреждений: зафиксированы повреждения на голове подозреваемой, а также изъят чайник со сломанной ручкой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также принято решение о временном изъятии детей из семьи.