За информацию об убийце студентки готовы заплатить миллион рублей

Следователи продолжают расследование жесткого убийства 19-летней студентки в Обнинске. Напомним, что тело девушки было обнаружено в апреле 2016 года в лесном массиве. Она была изнасилована и до смерти забита битой.

Найти убийцу до сих пор так и не удалось. На днях стало известно, что предприниматели наукограда готовы заплатить миллион рублей тому, кто поможет это сделать.

Всех, кому что-либо известно об убийстве студентки, просят обращаться в следственный отдел по Обнинску по телефону: (8-484-39) 2-22-33.