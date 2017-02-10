За информацию об убийце студентки готовы заплатить миллион рублей

Следователи продолжают расследование жесткого убийства 19-летней студентки в Обнинске. Напомним, что тело девушки было обнаружено в апреле 2016 года в лесном массиве. Она была изнасилована и до смерти забита битой.
Найти убийцу до сих пор так и не удалось. На днях стало известно, что предприниматели наукограда готовы заплатить миллион рублей тому, кто поможет это сделать.
Всех, кому что-либо известно об убийстве студентки, просят обращаться в следственный отдел по Обнинску по телефону: (8-484-39) 2-22-33.
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