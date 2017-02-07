Зек-экстремист готовил в колонии бунт и массовый побег

24-летний заключённый исправительной колонии в Сухиничском районе, ставший фигурантом уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти и вражды», готовил также беспорядки в колонии. Информация об этом была озвучена 6 февраля в программе «Чрезвычайное происшествие» на телеканале НТВ.
Напомним, уголовное дело было возбуждено на прошлой неделе после того, как сотрудники ФСБ в результате мониторинга выяснили, что заключённый при помощи мобильного телефона выложил на своей странице в соцсети экстремистский видеоролик.
Как мы рассказывали, мужчина отбывал наказание за различные преступления, в том числе – за избиение гражданина Мьянмы из-за расовой ненависти и вражды. Преступник питает к иностранцам острую неприязнь. Себя он называет узником совести и считает, что осудили его несправедливо. Именно поэтому он, оказавшись за решёткой, стал пропагандировать свои взгляды среди заключённых. «Узнику совести» даже удалось организовать в колонии группировку скинхедов.
Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, участники этого «объединения» планировали нападения на заключённых неславянской внешности. Также в их планы входили организация в колонии бунта и массового побега.
На время следствия главного зачинщика несостоявшихся беспорядков доставили в СИЗО, где он будет находиться до суда. Других участников группировки, которые собирались участвовать в бунте и побеге, скорее всего, переведут в другие исправительные учреждения.
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