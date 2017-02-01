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Зек разместил в соцсети экстремистский видеоролик

01.02.2017 13:51 8 1898 Оксана КОЛОСОВА
Зек разместил в соцсети экстремистский видеоролик

Следственное управления СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти и вражды», фигурантом которого стал 24-летний калужанин, отбывающий наказание в исправительной колонии. 

- По версии следствия, подозреваемый при помощи мобильного телефона выложил на своей странице в социальной сети видеофайл, внесённый в Федеральный список экстремистских материалов, - пояснили нам в пресс-службе Следственного комитета в среду, 1 февраля. – Данный факт выявлен в результате мониторинга сотрудниками ФСБ. 

Следователи уже провели в колонии первоначальные обыски и допросы. О заключённом известно, что он осуждён на 7 лет за различные преступления, в том числе – за избиение гражданина Мьянмы из-за  расовой ненависти и вражды. Мужчина питает к иностранцам острую неприязнь и считает, что в нашей стране им делать нечего. 

За размещение экстремистского ролика фигурант уголовного дела рискует получить к своим 7 годам заключения «прибавку» в виде дополнительных от 2 до 5 лет лишения свободы.   


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Тэги: криминал

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