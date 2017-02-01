Зек разместил в соцсети экстремистский видеоролик

Следственное управления СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти и вражды», фигурантом которого стал 24-летний калужанин, отбывающий наказание в исправительной колонии.
- По версии следствия, подозреваемый при помощи мобильного телефона выложил на своей странице в социальной сети видеофайл, внесённый в Федеральный список экстремистских материалов, - пояснили нам в пресс-службе Следственного комитета в среду, 1 февраля. – Данный факт выявлен в результате мониторинга сотрудниками ФСБ.
Следователи уже провели в колонии первоначальные обыски и допросы. О заключённом известно, что он осуждён на 7 лет за различные преступления, в том числе – за избиение гражданина Мьянмы из-за расовой ненависти и вражды. Мужчина питает к иностранцам острую неприязнь и считает, что в нашей стране им делать нечего.
За размещение экстремистского ролика фигурант уголовного дела рискует получить к своим 7 годам заключения «прибавку» в виде дополнительных от 2 до 5 лет лишения свободы.
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