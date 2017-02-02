Эксгибициониста поймали благодаря фотографиям школьниц

Недавно в областном центре задержали 44-летнего калужанина, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек.
- По версии следствия, 23 января на улице к двум школьницам, 13 и 14 лет, когда они возвращались из школы, подъехал мужчина на автомобиле, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – Незнакомец подозвал девочек под предлогом спросить, как ему лучше проехать на соседнюю улицу. Когда школьницы подошли, он продемонстрировал им свой половой орган.
Спустя неделю извращенец предпринял ещё одну попытку «пообщаться» с девочками, однако они убежали, предварительно сфотографировав машину злоумышленника. Снимки школьницы показали родителям. Те сообщили о происшествии в правоохранительные органы.
- Наличие сведений об автомобиле позволило в кратчайшие сроки выйти на злоумышленника, - рассказали нам в Следственном комитете. – Выяснилось, что за рулём машины находился 44-летний калужанин, ранее состоявший на наркологическом учёте. Потерпевшие опознали его. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних опознание было проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
В настоящее время подозреваемый задержан. Эксгибиционисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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