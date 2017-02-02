55-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней

Во вторник, 31 января, в одной из гостиниц Калуги был задержан житель Москвы, которого подозревают в изнасиловании подростка. Информация о том, что в одном из номеров отеля находится мужчина с несовершеннолетней девочкой, поступила в полицию от одного из гостиничных работников. Вскоре злоумышленник был задержан следственно-оперативной группой.
- По версии следствия, задержанный, 55-летний неработающий житель столицы, познакомился с девочкой за день до этого, 30 января, путём переписки по мобильному телефону, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – Мужчина договорился с ней о встрече. Та пришла в гостиницу добровольно.
О том, что его знакомая является несовершеннолетней, злоумышленник на момент встречи знал. Однако это не помешало ему вступить со школьницей в интимную связь. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
|
Эксгибициониста поймали благодаря фотографиям школьниц 02.02.2017 16:34
Бомж силой пытался добиться ласки в женском туалете 01.02.2017 15:20
Зек разместил в соцсети экстремистский видеоролик 01.02.2017 13:51
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: