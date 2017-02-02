55-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней

Во вторник, 31 января, в одной из гостиниц Калуги был задержан житель Москвы, которого подозревают в изнасиловании подростка. Информация о том, что в одном из номеров отеля находится мужчина с несовершеннолетней девочкой, поступила в полицию от одного из гостиничных работников. Вскоре злоумышленник был задержан следственно-оперативной группой.

- По версии следствия, задержанный, 55-летний неработающий житель столицы, познакомился с девочкой за день до этого, 30 января, путём переписки по мобильному телефону, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – Мужчина договорился с ней о встрече. Та пришла в гостиницу добровольно.

О том, что его знакомая является несовершеннолетней, злоумышленник на момент встречи знал. Однако это не помешало ему вступить со школьницей в интимную связь. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.