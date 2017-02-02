Испортили аппетит: на воровской банкет под Боровском заскочила полиция

Сходка криминальных лидеров и авторитетов пресечена в Калужской области. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщило МВД России. Полицейские ворвались на банкет, который криминальные авторитеты закатили в кафе в деревне Денисово в Боровском районе.
- В помещении кафе находилось 10 человек, в том числе Арсен М., именуемый в криминальной среде как «Арсен Ереванский» и уроженец Республики Закавказья Арарат А., у которых в ходе личного досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство – героин и метадон, - сообщает полиция.
Арсен и Арарат заключены под стражу. Проверяется их причастность к совершению различных преступлений.
- Арсен пользуется влиянием в Калужской, которую называют его «заповедником», и Московской областях, - сообщает портал «Прайм Крайм», который специализируется на освещении событий из воровской жизни. - Как и большинство своих коллег, значительную часть дохода Арсен получает от незаконных операций по обналичиванию дензнаков. При этом Арсен не гнушается и мелких финансовых афёр. В частности, поводом для сбора стала претензия от московских предпринимателей на 40 миллионов.
На портале МВД России появилось оперативное видео задержания, а также видео допроса Арсена Ереванского. Во время допроса он заявил, что никогда не употреблял наркотики и не знает, за что его задержали.
- Постоянно где зарегистрированы? - интересуются в авторитета.
- Калужская область, город Обнинск…
- Ранее судимы?
- Судим…Несколько статей было, осталось оружие – 3,5 года…
- Работаете?
- Нет, инвалид первой группы.
- Вором в «законе» являетесь?
- Не являюсь.
- Уголовное имя?
- Нет уголовного имени.
- Как называют?
- Арсен Ереванский
Видео: УМВД России, Прайм крайм.
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