Бомж силой пытался добиться ласки в женском туалете

Инцидент произошёл 30 января в одном из районных интернатов для лиц, оставшихся без жилья. 64-летний подопечный учреждения поймал в женском туалете проживающую в интернате женщину и пытался принудить её к оральному сексу. При этом насильник угрожал жертве убить её, если та не согласится.

- Потерпевшая стала кричать, - сообщили нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области в среду, 1 февраля. – На крик прибежали сотрудники интерната. В настоящее время подозреваемый задержан.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 п. «б» и части 2 статьи 132 УК РФ: «Покушение на насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством».