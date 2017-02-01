Бомж силой пытался добиться ласки в женском туалете

Инцидент произошёл 30 января в одном из районных интернатов для лиц, оставшихся без жилья. 64-летний подопечный учреждения поймал в женском туалете проживающую в интернате женщину и пытался принудить её к оральному сексу. При этом насильник угрожал жертве убить её, если та не согласится.
- Потерпевшая стала кричать, - сообщили нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области в среду, 1 февраля. – На крик прибежали сотрудники интерната. В настоящее время подозреваемый задержан.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 п. «б» и части 2 статьи 132 УК РФ: «Покушение на насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством».
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