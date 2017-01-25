Полмиллиона получат родители подростка, на которого упали футбольные ворота

25.01.2017 16:08

Калужский районный суд признал бывшего главного инженера МАУ «Калугаблагоустройство» виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Халатность». По его вине в мае 2016 года серьёзно пострадал 13-летний подросток, житель микрорайона «Байконур». На него упали футбольные ворота. В результате мальчик с открытой черепно-мозговой травмой оказался в реанимации.

- В суде установлено, что подсудимый вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе принял на баланс учреждения установленные на спортивной площадке футбольные ворота для мини-футбола, достоверно зная, что они не закреплены надлежащим образом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области в среду, 25 января. – Также он не проводил регулярное техническое освидетельствование спортивного сооружения в целях соблюдения правил безопасности. В результате халатных действий в мае 2016 года на 13-летнего подростка, игравшего на спортивной площадке, опрокинулись незакреплённые надлежащим образом ворота, вследствие чего подросток получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, квалифицирующейся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время жизнь ребёнка вне опасности.

Суд признал бывшего главного инженера МАУ «Калугаблагоустройство» виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. В течение этого же времени осуждённый не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий и административно-хозяйственных функций.

Также суд обязал виновника ЧП возместить моральный вред потерпевшему в размере 500 тысяч рублей. Подсудимый полностью признал свою вину и частично возместил причинённый вред.

В законную силу приговор суда пока не вступил.