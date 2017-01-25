Гастарбайтеры делали «палёный» алкоголь для калужских магазинов

В Малоярославецком и Дзержинском районах полицейские обнаружили производственные и складские помещения, в которых хранили и изготавливали «палёный» алкоголь, сообщила в среду, 25 января, пресс-служба УМВД по Калужской области.
- Было обнаружено и изъято более 19 тысяч литров бутилированной алкогольной продукции с признаками контрафакта, - говорят в ведомстве. - 36 тысяч литров спирта, акцизные марки с признаками подделки, 21 вид этикеток различных наименований водочной продукции, более 238 тысяч пустых бутылок, оборудование для розлива,.
На нелегальном производстве было задействовано более 20 гастарбайтеров. Все они задержаны. Установлен круг лиц, подозреваемых в организации производства и розлива контрафакта.
По версии стражей порядка, фальсифицированная алкогольная продукция предназначалась для реализации в торговых точках региона.
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