За курение с детьми марихуаны мужчине грозит 15 лет

33-летний житель Спас-Деменска обвиняется в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. По версии следствия, мужчина угостил марихуаной троих знакомых, двое из которых подростки - 15 и 16 лет.

- Он предложил им вместе с ним употребить марихуану, на что те ответили согласием, - сообщает 28 декабря калужское региональное управление Следственного комитета. - После чего они употребили наркотики.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.