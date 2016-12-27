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Калужскому серийному насильнику грозит до 15 лет тюрьмы

27.12.2016 13:03 9 Елена Французова

В ближайшее время суд начнёт рассматривать дело 42-летнего жителя Калуги, который обвиняется в 12 преступлениях, совершенных против 7 женщин. В пяти случаях это были изнасилования, в шести случаях сексуальные действия иного характера, в одном - попытка изнасилования. Об этом во вторник, 27 декабря, нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Извращенец действовал столь продуманно и аккуратно, что ни одна из потерпевших не могла описать его внешность, говорят следователи. Единственное что помнили несчастные, – руки и голос: во время надругательства насильник беседовал с ними на отвлечённые темы.

Как рассказали нам в СК, действовал он по одной и той же схеме: в глухом лесном массиве или безлюдном месте нападал на женщин сзади, утаскивал подальше, насиловал, а если те оказывали активное сопротивление, угрожал предметом похожим на нож.

Уже после нескольких преступлений следователям стало ясно, что это делает один и тот же человек – биологический материал, взятый на местах преступлений и с одежды жертв, позволил выявить генотип мужчины. Однако больше никаких зацепок не было.

Обвинение считает, что первое преступление калужанин совершил в 2015 года, последнее – в 2016, когда напал на женщину в Перемышльском районе. Та ходила навещать ребёнка в оздоровительный лагерь. Именно после этого преступления мужчину задержали.

Следственно-оперативная группа опросила местных жителей. Женщины рассказали, что видели в лесу красный мотоцикл. Как оказалось, в Калуге таких мотоциклов десяток, а вот в Козельском районе - только один. И принадлежал он 42-летнему сантехнику, который последние несколько лет  с женой и ребёнком проживал в областном центре. Мужчину вызвали на допрос. Ранее сантехник уже был судим за кражу, разбой, хулиганство, а также совершение насильственных действий сексуального характера. А взятые образцы буккального эпителя показали, что его ДНК на 100% совпал с ДНК серийного насильника

- В результате грамотно построенной методики допроса подозреваемого с предъявлением изобличающих его доказательств задержанный признался в совершении преступлений, - сообщает СК.

По совокупности совершенных преступлений калужскому сантехнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото предоставлено калужским региональным управлением Следственного комитета.


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Тэги: криминал
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