Заключённый получил прибавку к сроку за донос на начальника

41-летнего жителя Обнинска, отбывающего наказание в исправительной колонии в Товарково, признали виновным в заведомо ложном доносе на начальника колонии.

В январе 2016 года осуждённый написал в Следственный комитет Калужской области заявление, в котором сообщал, что руководитель колонии принуждает его оплачивать мобильную связь. В противном случае угрожает ухудшить условия содержания.

Во время следствия было установлено, что заявитель в течение месяца, с 16 ноября по 26 декабря 2015 года, действительно перечислял несколько раз на служебный мобильный телефон начальника исправительной колонии небольшие денежные суммы – по 100-200 рублей. В общей сложности, осуждённый перевёл 1400 рублей.

- Следствием и судом установлено, что мужчина перечислял деньги добровольно, - прокомментировали нам в понедельник, 26 декабря, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области. – Руководитель исправительного учреждения в рапорте указал, что о денежных поступлениях на свой мобильный ничего не знал, поскольку телефон является служебным и оплачивает его УФСИН.

Следователи также выяснили, что осуждённый испытывал к начальнику колонии неприязнь в связи с тем, что тот неоднократно требовал, чтобы заключённый прекратил незаконную продажу другим осуждённым продуктов питания, которые получал из передач.

Мужчина отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков с 2012 года. Выйти на свободу он должен был в 2018-м. Однако с учётом нового срока ему предстоит провести в исправительном учреждении ещё 5 с половиной лет.