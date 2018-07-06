Автопробег «Калуга - Сочи»: стать папой дважды

Как мы уже писали, 5 июля стартовал автопробег «Калуга - Сочи: «Болеем за наших!». Как мы и обещали, публикуем путевые заметки его участников. Ниже - то, что прислал нам главный редактор Владимир Ивкин.

Скажу тезисами. Связно и стройно сейчас не получится, это потом.

1. Начну с рекламной паузы. Дорога М4 - шикардос. За то время, что мы ехали по трассе «Дон», я ни разу не проснулся. А главное, если верить нашему водителю Косте, он очень этого хотел (я храплю), но, зараза, ям не попадалось, как он ни старался.

Растрясло и разбудило меня только тогда, когда мы съехали на сельскую дорогу, которая вроде как должна была привести нас к парку Лога, расположенному на подступах к Ростову-на-Дону.

На этом рекламная пауза заканчивается, а автодоровские дороги, надеюсь, останутся. В том же состоянии, что и сейчас - уважающими мой сон.

Кстати, транспондер T-pass, которым мы пользовались всю дорогу, реально крутая вещь. Под машины с ним выделяется отдельная полоса и, как следствие, проходишь пункты заметно быстрее и дешевле. Без задержек на затупивших водителей, не понимающих, как накормить автомат деньгами, или стояние в очереди к кассиру. В итоге мы заплатили 592 рубля вместо 740.

Правда, это Костя так говорит. Я-то этого не заметил. Спал.

2. Когда приехали на Ростов Арену, наш босс Галина Гаврилина и журналист Елена Французова попытались было развести тамошних полицейских, дежуривших поблизости, на комментарий о том, как им игра наших на ЧМ-2018 и каковы их шансы в четвертьфинале.

Но стражи порядка, чести, совести и приказа, сияя от удовольствия, сурово отказывались отвечать на наши вопросы, ссылаясь на то, что начальство запретило им давать какие-либо комментарии. Но в то, что Россия победит Хорватию, они не сомневаются ни на йоту, потому что те явно слабее Испании, а мы испанцев очень грамотно закрыли и связали по всем ногам. Так почему б и с ховатами не справиться?

3. Паренек на ресепшене в гостинице на вопрос о том, кто победит, говорит - Россия.

4. Официант в ресторане, куда мы зашли поужинать, не сомневается в победе России.

5. Старушка, играющая на баяне на бульваре Пушкина, прочит победу России.

Под шестым пунктом уже хотел было написать, что ливанцы, играюшие в футбол на улицах Ростова, не сомневаются в победе России, но вовремя остановился, так как они такого мне сказать не могли в принципе. Потому что я по-ливански говорю не лучше, чем они по-русски, они по-русски не говорят вообще, а по-английски мы говорим так, как я по-ливански, а они по-русски.

С другими языками всё ещё запутаннее, так что на этом с лингвистикой, пожалуй, всё. Переходим к заключительному пункту.

6. Когда-то воры назвали Одессу мамой, а Ростов папой, потому как им в этих городах было комфортно, беззаботно и весело.

Не знаю как там в Одессе, к сожалению, так и не побывал, но Ростов после мундиаля уж точно стал папой второй раз. И не криминалу, а хорошим, позитивным, светлым людям.

Я это особенно сильно прочувствовал, когда, прогуливаясь по пешеходной улице Пушкина, увидел малыша с мячом, который, крикнув папе: "Лови пас!" - залупил по мячу не пыром, а, не боясь разбить пальцы о плитку, потянул носок, да ещё и сделал неуклюжую попытку закрутить, как будущий Пеле или Роналду...

Одним словом, Ростов наколол мое сердце, как сельдь на вилку, и, наверное, не отпустит уже никогда.

Я влюбился в этот город и хочу остаться тут ещё. Но мы едем в Сочи. А значит, придётся вернуться сюда позже.