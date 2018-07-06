Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Пятница, 06 июля
$ 63.26 0.03
73.96 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > ЧМ-2018

Автопробег «Калуга - Сочи»: стать папой дважды

06.07.2018 17:51 3 332 Владимир Ивкин

Как мы уже писали, 5 июля стартовал автопробег «Калуга - Сочи: «Болеем за наших!». Как мы и обещали, публикуем путевые заметки его участников. Ниже - то, что прислал нам главный редактор Владимир Ивкин.

Скажу тезисами. Связно и стройно сейчас не получится, это потом.

1. Начну с рекламной паузы. Дорога М4 - шикардос. За то время, что мы ехали по трассе «Дон», я ни разу не проснулся.  А главное, если  верить нашему водителю Косте, он очень этого хотел (я храплю), но, зараза, ям не попадалось, как он ни старался.

Растрясло и разбудило меня только тогда, когда мы съехали на сельскую дорогу, которая вроде как должна была привести нас к парку Лога, расположенному на подступах к Ростову-на-Дону.

На этом рекламная пауза заканчивается, а автодоровские дороги, надеюсь, останутся. В том же состоянии, что и сейчас - уважающими мой сон.

Кстати, транспондер T-pass, которым мы пользовались всю дорогу, реально крутая вещь. Под машины с ним выделяется отдельная полоса и, как следствие, проходишь пункты заметно быстрее и дешевле. Без задержек на затупивших водителей, не понимающих, как накормить автомат деньгами, или стояние в очереди к кассиру. В итоге мы заплатили 592 рубля вместо 740.

Правда, это Костя так говорит. Я-то этого не заметил. Спал.

2. Когда приехали на Ростов Арену, наш босс Галина Гаврилина и журналист Елена Французова  попытались было развести тамошних полицейских, дежуривших поблизости, на комментарий о том, как им игра наших на ЧМ-2018 и каковы их шансы в четвертьфинале.

Но стражи порядка, чести, совести и приказа, сияя от удовольствия, сурово отказывались отвечать на наши вопросы, ссылаясь на то, что начальство запретило им давать какие-либо комментарии. Но в то, что Россия победит Хорватию, они не сомневаются ни на йоту, потому что те явно слабее Испании, а мы испанцев очень грамотно закрыли и связали по всем ногам. Так почему б и с ховатами не справиться?

3. Паренек на ресепшене в гостинице на вопрос о том, кто победит, говорит - Россия.

4. Официант в ресторане, куда мы зашли поужинать, не сомневается в победе России.

5. Старушка, играющая на баяне на бульваре Пушкина,  прочит победу России.

Под шестым пунктом уже хотел было написать, что ливанцы, играюшие в футбол на улицах Ростова, не сомневаются  в победе России, но вовремя остановился, так как они такого мне сказать не могли в принципе. Потому что я по-ливански говорю не лучше, чем они по-русски, они по-русски не говорят вообще, а по-английски мы говорим так, как я по-ливански, а они по-русски.

С другими языками всё ещё запутаннее, так что на этом с лингвистикой, пожалуй, всё. Переходим к заключительному пункту.

6. Когда-то воры назвали Одессу мамой, а Ростов папой, потому как им в этих городах было комфортно, беззаботно и весело.

Не знаю как там в Одессе, к сожалению, так и не побывал, но Ростов после мундиаля уж точно стал  папой второй раз. И не криминалу, а хорошим, позитивным, светлым людям.

Я это особенно сильно прочувствовал, когда, прогуливаясь по пешеходной улице Пушкина, увидел малыша с мячом, который, крикнув папе: "Лови пас!" -  залупил по мячу не пыром, а, не боясь разбить пальцы о плитку, потянул носок, да ещё и сделал неуклюжую попытку закрутить, как будущий Пеле или Роналду...

Одним словом, Ростов наколол мое сердце, как сельдь на вилку, и, наверное, не отпустит уже никогда.

Я влюбился в этот город и хочу остаться тут ещё. Но мы едем в Сочи. А значит, придётся вернуться сюда позже.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: автопробег болеем за наших спорт чемпионат мира
Еще новости из рубрики «ЧМ-2018»

Путевые заметки: футбольное послевкусие в Ростове-на-Дону 06.07.2018 18:00

С «Автодором» болеть за наших удобно! 06.07.2018 16:49

Дзюбамания, или Мы все больны футболом 05.07.2018 12:01

«Калуга - Сочи. Болеем за наших!»: автопробег «Перекрёстка» стартовал 05.07.2018 08:05


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 июля, 10:00
Фестиваль 2018 " Великое Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

вс 08 июля, 11:00
День семьи,любви и верности
Мир, парк семейного отдыха
вс 08 июля, 16:00
Семейный праздник в ИКЦ
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
чт 12 июля, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 14 июля, 13:00
Добавить в избранное ЧтоГде Калуга | Афиша05.07.2018 в 14:11 Квест для детей "Финансовый детектив"
Калуга

Концерты

сб 07 июля, 20:00
Свист.N.ElF.Грилар
До 16 и старше
вс 08 июля, 20:00
Арт-проект "Строки на стенах"
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 11 июля, 19:00
«Такая разная любовь: Часть 2»
Гостиные ряды
чт 12 июля, 19:00
Концертная программа «Кружева»
Гостиные ряды

Кино

Человек-муравей и Оса
Распрекрасный принц
Мир Юрского периода 2
Суперсемейка 2

Игры ЧМ по футболу 2018

1/8 стадии плей-офф

30 июня, суббота

Франция 
4:3
Казань
  Аргентина
Уругвай 
2:1
Сочи
  Португалия

1 июля, воскресенье

Испания 
1:1 (3:4П)
Москва («Лужники»)
  Россия
Хорватия 
1:1 (3:2П)
Нижний Новгород
  Дания

2 июля, понедельник

Бразилия 
2:0
Самара
  Мексика
Бельгия 
3:2
Ростов-на-Дону
  Япония

3 июля, вторник

Швеция 
1:0
Санкт-Петербург
  Швейцария
Колумбия 
1:1 (3:4П)
Москва («Спартак»)
  Англия

Четвертьфиналы

6 июля, пятница

Уругвай 
0:2
Нижний Новгород
Франция
Бразилия 
21:00
Казань
Бельгия

7 июля, суббота

Швеция 
17:00
Самара
Англия
Россия
21:00
Сочи
Хорватия

Полуфиналы

10 июля, вторник

Франция
21:00
Санкт-Петербург

11 июля, среда

21:00
Москва («Лужники»)

Матч за третье место

14 июля, суббота

17:00
Санкт-Петербург

ФИНАЛ

15 июля, воскресенье

18:00
Москва («Лужники»)