Дзюбамания, или Мы все больны футболом

Как мы рассказывали, в четверг, 5 июля, стартовал автопробег «Калужского перекрёстка» «Калуга - Сочи. Болеем за наших!».

Первым делом мы заглянули в Тулу и пообщались с болельщиками. Выбор этого города-героя не случаен. Ведь именно здесь в этом году превосходный сезон отыграл один из творцов победы над Испанией – Артём Дзюба. В «Арсенале» он провел вторую часть сезона. Форвард был арендован туляками у «Зенита».

– Тула, спасибо за всё! – написал в своем Инстаграме Дзюба после возвращения в «Зенит». – Все вы навсегда в моем сердце!

Да и Дзюба, как оказалось, оставил неизгладимый след в сердцах туляков. После исторической победы России над Испанией в 1/8 чемпионата мира, они предложили увековечить футболиста – изобразить его в граффити на торце одного из домов города.

Правда, место до сих пор не выбрано. Да и футбольные болельщики переживают, что граффити могут испортить.

- У болельщиков «Арсенала» к Артему отношение по большей части весьма позитивное. А вот у болельщиков некоторых других команд, как приезжающих к нам, так и живущих в Туле, оно довольно резко негативное. Так вот отсюда вытекает вопрос: кто потом будет граффити восстанавливать? – прокомментировали предложение в фан-клубе «Арсенала».

А как характеризуют игру нашей сборной её самые преданные болельщики, мы узнали у них самих.

Михаил Максимов, специалист по работе с болельщиками в ПФК «Арсенал»:

- Правильная тактика! Все по делу! Побеждает сильнейший!

Дмитрий Мухин, посетивший уже матчи чемпионата мира в Самаре. Калининграде и Сочи:

- Было видно, что парни вышли биться до конца. Действовали жёстко, чтобы не дать сопернику почувствовать уверенность. Чётко выполняли тренерскую установку, не давая испанцам свободного пространства вблизи наших ворот и используя запросы на Дзюбу для развития контратак. Поэтому даже пропущенный нелепейший гол их не надломил. Они продолжили гнуть свою линию и добились успеха, сравняв счёт.

Немного разочаровало отсутствие игровой гибкости команды после замен. После выхода Смолова нужно было выбегать в контратаку при помощи быстрых передач низом, а они продолжали грузиться верхом, где Федор не выиграл, по-моему, ни одного мяча.

Но главное, что они дотерпели осаду испанцев, выстояли. Ну а дальше был бенефис Игоря Великолепного! Его спасательная нога уже вошла в историю, сделав всю страну счастливой.

Денис Демидов, руководитель движения «Могучий Восток»:

- Вся страна в шоке. Впервые вышли в четвертьфинал. Эмоции всех переполняют. Хочется, чтобы это было не крайнее достижение в этом чемпионате.

Мы, конечно, тоже ждём от наших ребят только победы. И едем дальше. Ведь впереди нас ждёт Ростов-на-Дону, город, который две с половиной недели жил футболом. Здесь побывали сборные Уругвая, Испании, Мексики, Бразилии, Хорватии, Японии и Бельгии…