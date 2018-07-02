Мундиальный бум: калужане стали чаще отдавать детей в футбольные школы

После успехов сборной России по футболу, которая уже добралась до 1/4 финала домашнего мундиаля, калужане стали чаще представлять своих детей будущими футбольными звёздами. Да и сами малыши хотят подражать уже не Месси, а Дзюбе и Черышеву.
Как рассказали нам в городской футбольной школе «Торпедо», в последние недели наблюдается существенный рост звонков от родителей потенциальных учеников.
– Звонят даже родители маленьких мальчишек – от двух лет, которые уже хотят заниматься, – отмечают в школе. – Возвращаются те, кто раньше занимался, но бросил. Мы стараемся брать на просмотр всех, потому что текучка в этом возрасте, от 5 до 10 лет, большая. Если дети хотят заниматься и постоянно ходят на занятия, то мы их зачисляем.
– Особый интерес в этом году, конечно, есть, – рассказали нам также в спортивной школе по футболу «Калуга». – Звонков намного больше, чем обычно. Наверное, все видят успехи нашей сборной и хотят, чтобы дети занимались именно футболом. Причем, хотят приводить своих детей с очень раннего возраста. Например, сегодня женщина позвонила и сказала, что хочет привести сына в футбольную школу, ведь ему уже почти три года.
Уважаемые читатели! А вы и ваши дети занимаетесь спортом? А каким? И если нет, то почему? Пишите в комментариях!
|
Калуга загудела от победы сборной России 02.07.2018 09:47
Испания – Россия: игры патриотов расскажут о Шиве всё 29.06.2018 15:56
Прощальные танцы сенегальцев на Театральной попали на видео 29.06.2018 14:39
«Первую в мире футбольную марку я искал 40 лет» 29.06.2018 13:40
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: