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Мундиальный бум: калужане стали чаще отдавать детей в футбольные школы

02.07.2018 15:03 13 1177 Дмитрий Ивьев
Мундиальный бум: калужане стали чаще отдавать детей в футбольные школы

После успехов сборной России по футболу, которая уже добралась до 1/4 финала домашнего мундиаля, калужане стали чаще представлять своих детей будущими футбольными звёздами. Да и сами малыши хотят подражать уже не Месси, а Дзюбе и Черышеву.

Как рассказали нам в городской футбольной школе «Торпедо», в последние недели наблюдается существенный рост звонков от родителей потенциальных учеников.

– Звонят даже родители маленьких мальчишек – от двух лет, которые уже хотят заниматься, – отмечают в школе. – Возвращаются те, кто раньше занимался, но бросил. Мы стараемся брать на просмотр всех, потому что текучка в этом возрасте, от 5 до 10 лет, большая. Если дети хотят заниматься и постоянно ходят на занятия, то мы их зачисляем.

– Особый интерес в этом году, конечно, есть, – рассказали нам также в спортивной школе по футболу «Калуга». – Звонков намного больше, чем обычно. Наверное, все видят успехи нашей сборной и хотят, чтобы дети занимались именно футболом. Причем, хотят приводить своих детей с очень раннего возраста. Например, сегодня женщина позвонила и сказала, что хочет привести сына в футбольную школу, ведь ему уже почти три года. 

Уважаемые читатели! А вы и ваши дети занимаетесь спортом? А каким? И если нет, то почему? Пишите в комментариях!


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Тэги: спорт чемпионат мира дети футбол
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