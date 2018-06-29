Испания – Россия: игры патриотов расскажут о Шиве всё

В первый день июля, в 17:00, для всех российских любителей футбола настанет час Х. В Москве на арене «Лужники» в это время прозвучит свисток, с которым стартует матч 1/8 финала Испания – Россия. Победитель встречи пойдет дальше, проигравший – полетит домой.

Хотя, в случае, если проиграет Россия, то скорее поедет домой. Или пойдёт, как пошутил после одного из провальных товарищеских матчей нашей сборной известный футбольный комментатор.

Ну а мы попросили волчицу Шиву и в этот раз предсказать исход встречи с участием России. Правда, в прошлый раз она ошиблась, напророчив россиянам победу над Уругваем, но зато в два предыдущих раза правильно угадала, что победит сборная России.

В этот раз с Шивой творилось что-то странное. Она, выбежав к традиционным мискам с флажками сборных, долго бегала рядом, даже не прикоснувшись к ним. Метаясь по вольеру, Шива сначала подвинула лапой миску сборной Испании, а затем, еще довольно значительное время побегав у мисок, неожиданно и молниеносно заглотила содержимое миски испанцев. То есть в четвёртый раз из четырёх напророчила триумф России.

Значат ли долгие метания и внезапный выбор Шивы, что наши футболисты украдут победу у Испании? Может, дело дойдет до дополнительного времени или даже серии пенальти? А, может, Шива не предсказательница, а просто настоящая патриотка, которая до последнего верит в нашу сборную и поддерживает её как может?

Узнаем по окончании матча!