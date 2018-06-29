Прощальные танцы сенегальцев на Театральной попали на видео

Как мы рассказывали, футболисты сборной Сенегала покидают чемпионат мира. Базировавшаяся в Калуге команда в третьем туре уступила колумбийцам со счётом 0:1 и уступила место в плей-офф южноамериканцам и японцам.

В пятницу, 29 июня, в соцсети попали танцы африканский гостей на Театральной улице. Видео выложил музыкант Александр САВВИН.

- Эхо чемпионата мира настигло неожиданно. Веселые ребята из сенегальской пресс-службы были сюрпризом, приятным и праздничным,- написал он - А это был обычный рабочий вторник!

Видео было снято 26 июня. Эти танцы гостей стали прощальными в Калуге.

Видео: Александр Саввин.

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