Прощальные танцы сенегальцев на Театральной попали на видео

Как мы рассказывали, футболисты сборной Сенегала покидают чемпионат мира. Базировавшаяся в Калуге команда в третьем туре уступила колумбийцам со счётом 0:1 и уступила место в плей-офф южноамериканцам и японцам.
В пятницу, 29 июня, в соцсети попали танцы африканский гостей на Театральной улице. Видео выложил музыкант Александр САВВИН.
- Эхо чемпионата мира настигло неожиданно. Веселые ребята из сенегальской пресс-службы были сюрпризом, приятным и праздничным,- написал он - А это был обычный рабочий вторник!
Видео было снято 26 июня. Эти танцы гостей стали прощальными в Калуге.
Видео: Александр Саввин.
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