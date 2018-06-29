В Калуге на большом экране покажут все матчи плей-офф чемпионата мира

Как мы уже рассказывали, матчи чемпионата мира по футболу в Калуге показывают на большом экране в Инновационном культурном центре (ул. Октябрьская, 17а). Мероприятия весьма популярны у калужан. На каждую трансляцию собирается несколько сотен человек. Больше всего - на игры сборной России.

Изначально в ИКЦ планировали показать только четыре матча 1/8 финала. Однако позже стало известно, что на большом экране калужане смогут посмотреть все восемь игр этой стадии.

Публикуем обновленное расписание:

30 июня

17:00 Франция - Аргентина

21:00 Уругвай - Португалия

1 июля

17:00 Испания - Россия

21:00 Хорватия - Дания

2 июля

17:00 Бразилия - Мексика

21:00 Бельгия - Япония

3 июля

17:00 Швеция - Швейцария

21:00 Колумбия - Англия

Количество мест в ИКЦ ограничено. Организаторы рекомендуют приходить заранее и не приносить с собой большие сумки и рюкзаки. На входе всех болельщиков проверяют сотрудники полиции.

Уважаемые читатели! Как вы думаете, какого результата в итоге добьётся сборная России? Пишите в комментариях!

Фото: Алексей КЛИМОВ, ИКЦ.