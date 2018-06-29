В Калуге на большом экране покажут все матчи плей-офф чемпионата мира

Как мы уже рассказывали, матчи чемпионата мира по футболу в Калуге показывают на большом экране в Инновационном культурном центре (ул. Октябрьская, 17а). Мероприятия весьма популярны у калужан. На каждую трансляцию собирается несколько сотен человек. Больше всего - на игры сборной России.
Изначально в ИКЦ планировали показать только четыре матча 1/8 финала. Однако позже стало известно, что на большом экране калужане смогут посмотреть все восемь игр этой стадии.
Публикуем обновленное расписание:
30 июня
17:00 Франция - Аргентина
21:00 Уругвай - Португалия
1 июля
17:00 Испания - Россия
21:00 Хорватия - Дания
2 июля
17:00 Бразилия - Мексика
21:00 Бельгия - Япония
3 июля
17:00 Швеция - Швейцария
21:00 Колумбия - Англия
Количество мест в ИКЦ ограничено. Организаторы рекомендуют приходить заранее и не приносить с собой большие сумки и рюкзаки. На входе всех болельщиков проверяют сотрудники полиции.
Уважаемые читатели! Как вы думаете, какого результата в итоге добьётся сборная России? Пишите в комментариях!
Фото: Алексей КЛИМОВ, ИКЦ.
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