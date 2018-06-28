Сборная Сенегала проведёт решающий матч

Вечером в четверг, 28 июня, в Самаре сборная Сенегала проведёт свой третий матч в рамках группового этапа чемпионата мира. Начало - в 17:00. В игре с Колумбией решится, выйдут ли африканцы в плей-офф и будут ли дальше базироваться в Калуге.
Пока ситуация в этой группе выглядит запутанно.
|Команда
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забитые мячи
|Пропущенные мячи
|Очки
|1
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|4
|2
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|0
В матче с Колумбией Сенегалу достаточно сыграть вничью. Этого точно хватит для второго места. А в случае неудачи японцев в матче с поляками и вовсе африканцы выиграют группу.
Останутся шансы на плей-офф у Сенегала и в случае поражения. Но для этого Япония должна с более крупным счётом уступить Польше.
Первые две команды этой группы в 1/8 финала выходят на Англию либо Бельгию. Матчи пройдут 2 июля в Ростове и 3 июля в Москве.
Уважаемые читатели! Как вы считаете, какого результата добьются сенегальцы?
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