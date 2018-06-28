Сборная Сенегала проведёт решающий матч

Вечером в четверг, 28 июня, в Самаре сборная Сенегала проведёт свой третий матч в рамках группового этапа чемпионата мира. Начало - в 17:00. В игре с Колумбией решится, выйдут ли африканцы в плей-офф и будут ли дальше базироваться в Калуге.

Пока ситуация в этой группе выглядит запутанно.

Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забитые мячи Пропущенные мячи Очки 1 Япония 2 1 1 0 4 3 4 2 Сенегал 2 1 1 0 4 3 4 3 Колумбия 2 1 0 1 4 2 3 4 Польша 2 0 0 2 1 5 0

В матче с Колумбией Сенегалу достаточно сыграть вничью. Этого точно хватит для второго места. А в случае неудачи японцев в матче с поляками и вовсе африканцы выиграют группу.

Останутся шансы на плей-офф у Сенегала и в случае поражения. Но для этого Япония должна с более крупным счётом уступить Польше.

Первые две команды этой группы в 1/8 финала выходят на Англию либо Бельгию. Матчи пройдут 2 июля в Ростове и 3 июля в Москве.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, какого результата добьются сенегальцы?