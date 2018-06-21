«Лужниканос»

Москва превратилась в настоящую столицу мира во главе с самой весёлой и многочисленной мексиканской диаспорой.

Мне посчастливилось своими глазами увидеть, как в субботу играли сборные Аргентины и Исландии, а в воскресенье мерялись силами немцы и мексиканцы.

Карнавал на улице и в метро

Приезжая из Калуги, уже на Киевском вокзале начинаешь ощущать дыхание мундиаля. Возле подземного перехода появилась небольшая стойка, у которой постоянно дежурят волонтёры, готовые помочь гостям города. Такие же пункты разбросаны по всему центру. То тут, то там встречаются иностранцы в майках своих команд. Ещё больше болельщиков возле стен Кремля и на пешеходных улицах — Арбате, Никольской, Кузнецком мосту.

Исландцы и вовсе оккупировали новый парк «Зарядье». Несколько тысяч человек из этого маленького островного государства добрались до России, чтобы поддержать свою команду на дебютном для неё чемпионате. Многие приехали с маленькими детьми. Кто-то шутил, что малышей не с кем было оставить — все поехали на футбол.

В метро громче всех пели аргентинцы. В бело-голубых футболках с фамилией Месси и шапках-ушанках южно­американцы заглушали шум движущегося поезда и плясали в вагонах.

Но главными зажигалками в Москве стали мексиканцы. Пончо, сомбреро, зелёные футболки и нескончаемая энергия. И всё это после перелёта в 10 тысяч километров!

Пока не мессия

Стадион «Спартак» перед матчем аргентинцев и исландцев открыли за три часа до стартового свистка. Но это не помогло избежать очередей к палаткам с едой, хоть цены были и негуманные. Например, за хот-дог просили 300 рублей, за пиво — 350, за газировку — 200 рублей. Это стандартные цены на всех стадионах чемпионата.

С навигацией и передвижением по территории никаких проблем не возникало. На каждом углу находились волонтёры, которые помогали, направляли потоки зрителей.

На трибунах аргентинцев было гораздо больше, чем исландцев, но могучие потомки викингов перекричали оппонентов. Возможно, именно они и смутили лучшего футболиста мира Лео Месси, когда тот бил пенальти. Не самый сложный выстрел отразил вратарь Ханнес Халльдоурссон. Он, кстати, в свободное от футбола время снимает видеоклипы и рекламу.

Американское пиво на «Лужниканос»

Стадион «Лужники» по итогам 17 июня смело можно называть на испанский манер. Мексиканцы высадились там толпой в 30–40 тысяч человек и затмили всех немецких болельщиков, которых тоже было не меньше 10 тысяч. Не все, правда, смогли попасть на трибуны, так и оставшись возле метро с плакатами «Нет ли лишнего билета».

Счастливчики уже перед самым матчем рассказывали, что им всё нравится в России, но остаётся один неразрешённый вопрос:

— Вот мы сегодня на матче Мексики и Германии, игра проходит в России, но почему пиво на стадионе только американское?

Действующие чемпионы мира из Германии проиграли, но всё ещё настроены пройти в следующий раунд. А мексиканская торсида отправляется в Ростов на игру с Южной Кореей.

Праздник для всех

Чемпионат мира по футболу — событие планетарного масштаба. И уже сейчас в городах проведения игр чувствуется, как он оживляет нашу страну. Люди из разных стран приезжают в Россию, узнают её, а мы можем прикоснуться к их культуре. И это работает на благо всей планеты гораздо лучше любых политиков.

Полезные советы

Билеты на отдельные матчи чемпионата всё ещё можно купить на сайте www.FIFA.com/bilet. На игры группового этапа они стоят от 1260 до 12 600 рублей. В плей-офф — от 2240 до 66 000 рублей.

Информация о наличии билетов обновляется несколько раз в день.

Перед тем, как покупать билеты на матчи, стоит решить, как вы доберётесь в тот или иной город. На поезда и самолёты на многие даты уже всё раскуплено.

С собой на стадион лучше не брать большие сумки и рюкзаки. Иначе можно потерять время в очереди в камеру хранения.

Раскрашенные болельщики с радостью фотографировались со всеми желающими.

А цены кусаются.

Лионель Месси для аргентинцев — божество!

Исландские болельщики как на подбор — крупные, высокие! Справа — автор.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.