Сенегал сыграет первый матч, а Россия – решающий

Вечером во вторник, 19 июня, на чемпионате мира по футболу пройдут два матча.

В 18:00 в Москве встретятся Польша и Сенегал. Эти команды последними начинают свой турнирный путь. Базирующиеся в Калуге сенегальцы уехали в столицу ещё в воскресенье, вернутся в наш город они 20 июня.

Сборная России в 21:00 начнёт в Санкт-Петербурге решающий матч против египтян. Победа в этом матче практически наверняка выведет нашу сборную в 1/8 финала. Там среди возможных соперников – Испания или Португалия.

Оба этих матча в Калуге можно будет посмотреть на большом экране в Инновационном культурном центре. Вход – со стороны парка Циолковского.