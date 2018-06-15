Матч Испания-Португалия покажут на большом экране в Калуге

Вечером в пятницу, 15 июня, на чемпионате мира по футболу пройдёт одна из центральных встреч группового этапа. Действующие чемпионы Европы – сборная Португалии – сыграют с испанцами.

Начало матча – в 21:00.

Эту игру калужане смогут увидеть на большом экране в Инновационном культурном центре. Вход на мероприятие свободный.

Полный список трансляций в ИКЦ смотрите здесь.