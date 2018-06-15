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Матч Испания-Португалия покажут на большом экране в Калуге

15.06.2018 17:07 6 1075 Дмитрий Ивьев
Матч Испания-Португалия покажут на большом экране в Калуге

Вечером в пятницу, 15 июня, на чемпионате мира по футболу пройдёт одна из центральных встреч группового этапа. Действующие чемпионы Европы – сборная Португалии – сыграют с испанцами.

Начало матча – в 21:00.

Эту игру калужане смогут увидеть на большом экране в Инновационном культурном центре. Вход на мероприятие свободный.

Полный список трансляций в ИКЦ смотрите здесь.


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Тэги: спорт футбол чемпионат мира
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Дом мастеров
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14 июня, четверг  

Россия 
5:0
Москва («Лужники»)
  Саудовская Аравия

15 июня, пятница

Египет 
0:1
Екатеринбург
  Уругвай
Марокко 
18:00
Санкт-Петербург
  Иран
Португалия 
21:00
Сочи
  Испания

16 июня, суббота

Франция 
13:00
Казань
  Австралия
Аргентина 
16:00
Москва («Спартак»)
  Исландия
Перу 
19:00
Саранск
  Дания
Хорватия 
22:00
Калининград
  Нигерия

17 июня, воскресенье

Коста-Рика 
15:00
Самара
  Сербия
Германия 
18:00
Москва («Лужники»)
  Мексика
Бразилия 
21:00
Ростов-на-Дону
  Швейцария

18 июня, понедельник

Швеция 
15:00
Нижний Новгород
  Южная Корея
Бельгия 
18:00
Сочи
  Панама
Тунис 
21:00
Волгоград
  Англия

19 июня, вторник

Колумбия 
15:00
Саранск
  Япония
Польша 
18:00
Москва («Спартак»)
  Сенегал
Россия 
21:00
Санкт-Петербург
  Египет

20 июня, среда

Португалия 
15:00
Москва («Лужники»)
  Марокко
Уругвай 
18:00
Ростов-на-Дону
  Саудовская Аравия
Иран 
21:00
Казань
  Испания

21 июня, четверг

Дания 
15:00
Самара
  Австралия
Франция 
18:00
Екатеринбург
  Перу
Аргентина 
21:00
Нижний Новгород
  Хорватия

22 июня, пятница

Бразилия 
15:00
Санкт-Петербург
  Коста-Рика
Нигерия 
18:00
Волгоград
  Исландия
Сербия 
21:00
Калининград
  Швейцария

23 июня, суббота

Бельгия 
15:00
Москва («Спартак»)
  Тунис
Южная Корея 
18:00
Ростов-на-Дону
  Мексика
Германия 
21:00
Сочи
  Швеция

24 июня, воскресенье

Англия 
15:00
Нижний Новгород
  Панама
Япония 
18:00
Екатеринбург
  Сенегал
Польша 
21:00
Казань
  Колумбия

25 июня, понедельник

Саудовская Аравия 
17:00
Волгоград
  Египет
Уругвай 
17:00
Самара
  Россия
Иран 
21:00
Саранск
  Португалия
Испания 
21:00
Калининград
  Марокко

26 июня, вторник

Дания 
17:00
Москва («Лужники»)
  Франция
Австралия 
17:00
Сочи
  Перу
Нигерия 
21:00
Санкт-Петербург
  Аргентина
Исландия 
21:00
Ростов-на-Дону
  Хорватия

27 июня, среда

Южная Корея 
17:00
Казань
  Германия
Мексика 
17:00
Екатеринбург
  Швеция
Сербия 
21:00
Москва («Спартак»)
  Бразилия
Швейцария 
21:00
Нижний Новгород
  Коста-Рика

28 июня, четверг

Япония 
17:00
Волгоград
  Польша
Сенегал 
17:00
Самара
  Колумбия
Англия 
21:00
Калининград
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Панама 
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