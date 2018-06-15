Сенегальцы провели первую тренировку в Калуге

В четверг, 14 июня, сборная Сенегала провела первую тренировку в Калуге. На поле базы «Спутник» на Тульском шоссе вышли все звёзды африканской команды.

17 июня сенегальцы отправятся в Москву, где 19 июня сыграют с Польшей. После этого команда вернётся обратно в Калугу.

Фото: ФК «Калуга».