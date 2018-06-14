Наши передали Калуге привет с трибун матча открытия

Как мы уже рассказывали, чемпионат мира по футболу открылся 14 июня убедительной победой сборной России над Саудовской Аравией со счётом 5:0.

В концовке встречи болельщики на центральной трибуне развернули баннер с надписью «Калуга».

О том, как около 500 калужан собралось на массовый просмотр игры сборной России, читайте в нашем фоторепортаже.