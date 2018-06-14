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Болели красиво: 500 калужан посмотрели матч открытия чемпионата мира на большом экране

14.06.2018 22:16 8 1048 Елена Французова

В четверг, 14 июня, калужане смогли посмотреть первую игру домашнего чемпионата мира по футболу на большом экране открытой площадки ИКЦ. 

Ещё за час до начала турнира туда стали подтягиваться болельщики. Стражи порядка пропускали всех через рамки, не разрешая проносить с собой напитки в железной и стеклянной таре. 

В основном, конечно, попереживать за российскую сборную пришла молодежь, но были среди зрителей и седоволосые мужчины, и женщины бальзаковского возраста. 

Болельщики привели детей и даже домашних животных - собак. Многие надели футболки с надписью "Россия" и принесли триколор. 

Перед началом матча для зрителей провели викторину на знание истории ЧМ по футболу. Затем под новый хит Натальи Орейро "Поднимите руки в вверх" вышли танцевальные коллективы. И вот долгожданный матч между сборными России и Саудовской Аравии начался. 

Калужане, смущаясь, спели гимн России и, затаив дыхание, стали следить за ходом игры. Казалось, что даже комментаторы не верят в победу нашей команды. 

Но первый гол уже на 12-й минуте забил Юрий Газинский. Зрители ревели от восторга, обнимались, махали флагами и кричали: "Россия, вперёд!". 

Среди них были ярые поклонники сборной, которые называли каждого игрока по именам, обращались к ним лично, заклиная: "Юрочка, не подведи!", "Игорёк, прикрой! Вот так, молодец! У тебя всегда всё под контролем!". 

Обидную травму полузащитника Алана Дзагоева калужане встретили вздохом, а когда он уходил с поля, поддерживали футболиста аплодисментами. 

Второй мяч в ворота наши вкатили в концовке первого тайма - Денис Черышев удвоил счёт. Срывая горло восторженно орали калужские пацаны, а папы подбрасывали малышей. 

Второй тайм зрители встречали в приподнятом настроении. 

- Вряд ли игроки Саудовской Аравии сумеют отыграться, - рассуждал мой сосед. 

- Смотри, объяснял один подросток другому, как только я перестану снимать на телефон, наши забьют! 

И точно, забили! На этот раз отличился Артём Дзюба. 

- Вот, 38 лет дяде, говорили, что не нужен,не нужен, а как играет! - объяснял один болельщик другому, показывая пальцем на Игнашевича. 

Когда стало казаться, что матч уже сыгран, российские футболисты забили ещё два гола. Калужане обнимались, кричали: "Спасибо!". 

- Нет, ну как-то сборная Саудовской Аравии смотрелась неубедительно, - заметил, выходя с площадки ИКЦ, мальчик лет 10. - Нашим просто повезло! 

- Ты слышишь, мы выиграли со счётом 5:0! - кричала кому-то в трубку женщина-полицейский. 

Расходится калужане не торопились: фотографировались, обменивались эмоциями и пританцовывали.

Фото автора.


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Тэги: спорт футбол фоторепортаж
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