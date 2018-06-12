Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 13 июня
$ 62.34 0.32
73.37 0.43
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > ЧМ-2018

Калуга встретила сборную Сенегала грозой и радугой

12.06.2018 21:25 0 3014 Дмитрий Ивьев
Калуга встретила сборную Сенегала грозой и радугой

Вечером во вторник, 12 июня, в калужский аэропорт чартерным рейсом из Австрии прилетела сборная Сенегала по футболу. Один из участников предстоящего чемпионата мира будет жить и тренироваться в нашем городе между матчами. 

Калуга встретила команду дождливой погодой. А спустя час после прилета город и вовсе накрыла гроза, после которой небо украсилось радугой.

19 июня сенегальцы сыграют в Москве с Польшей, 24 июня в Екатеринбурге - с Японией, 28 июня в Самаре - с Колумбией.

Фото: ВКонтакте.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт футбол чемпионат мира
Еще новости из рубрики «ЧМ-2018»

Первый матч России на чемпионате мира покажут на большом экране 09.06.2018 12:48

Время прилёта сборной Сенегала в Калугу не раскрывается 09.06.2018 12:36

Трёхметровый мяч установят возле Гагаринского моста 08.06.2018 09:46

Внимание! Футбольный конкурс! 06.06.2018 11:33

Сборная Сенегала одной из последних приедет в Россию 05.06.2018 16:07


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

чт 14 июня, 10:30
Камерный хор."Детские песни о главном"
Дом музыки
пн 18 июня, 10:30
Спектакль "Улица полна неожиданностей"
Дом музыки
пт 22 июня, 10:30
Спектакль "Пеппи длинный чулок"
Дом музыки
сб 16 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

ср 13 июня, 19:00
Антология русского романса. Часть2
Дом музыки
чт 14 июня, 19:00
Открытие новой концертно-развлекательной площадки
Стадион Анненки
пт 15 июня, 21:00
Голос Омерики
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 16 июня, 19:00
Танцевальное шоу «Ритмы нашего города»
Гостиные ряды

Кино

Красный воробей
Мир Юрского периода 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Первые
Новости компаний

Энергетики филиала «Калугаэнерго» приведены в повышенную готовность для работы в выходные и праздничные дни

Руководство филиала «Калугаэнерго» приняло участие в заседании рабочей группы по развитию электросетевого комплекса региона

Россельхозбанк отмечает свой День рождения

В филиале «Калугаэнерго» поздравили с 80-летним юбилеем ветерана-энергетика Бориса Григорьевича Кипелова

Последние объявления на KupiSlona.ru

Моторчик дворников Daewoo Nexia

Цена: 500 руб.

Замок багажника Opel Omega B универсал

Цена: 900 руб.

Шкив коленвала Chevrolet Epica 2.0

Цена: 1 000 руб.
Опросы
Правительство готовит повышение пенсионного возраста. Сэкономленные на выплатах деньги собираются направить на развитие экономики. А какой, на ваш взгляд, должен быть пенсионный возраст в России? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Покупка жилья в ипотеку

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.