Калуга встретила сборную Сенегала грозой и радугой

Вечером во вторник, 12 июня, в калужский аэропорт чартерным рейсом из Австрии прилетела сборная Сенегала по футболу. Один из участников предстоящего чемпионата мира будет жить и тренироваться в нашем городе между матчами.

Калуга встретила команду дождливой погодой. А спустя час после прилета город и вовсе накрыла гроза, после которой небо украсилось радугой.

19 июня сенегальцы сыграют в Москве с Польшей, 24 июня в Екатеринбурге - с Японией, 28 июня в Самаре - с Колумбией.

Фото: ВКонтакте.