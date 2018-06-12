Калуга встретила сборную Сенегала грозой и радугой

Вечером во вторник, 12 июня, в калужский аэропорт чартерным рейсом из Австрии прилетела сборная Сенегала по футболу. Один из участников предстоящего чемпионата мира будет жить и тренироваться в нашем городе между матчами.
Калуга встретила команду дождливой погодой. А спустя час после прилета город и вовсе накрыла гроза, после которой небо украсилось радугой.
19 июня сенегальцы сыграют в Москве с Польшей, 24 июня в Екатеринбурге - с Японией, 28 июня в Самаре - с Колумбией.
Фото: ВКонтакте.
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