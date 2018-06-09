Время прилёта сборной Сенегала в Калугу не раскрывается

Как мы уже рассказывали, 12 июня в Калугу прилетят футболисты сборной Сенегала. Они прибудут в наш город из Австрии, где накануне проведут товарищеский матч с Южной Кореей.

Время прилёта самолёта с футболистами в Грабцево не называется. Мероприятия с участием прессы в аэропорту не запланированы. Судя по всему, болельщики смогут встретить сенегальцев лишь возле отеля на улице Трамплинной.

15 июня у Сенегала запланирована открытая тренировка на базе на Тульском шоссе. Большую часть билетов на это мероприятие получили ученики калужских спортивных школ.

Отметим, что 8 июня Сенегал играл товарищеский матч с Хорватией и уступил со счётом 1:2.