Сборная Сенегала одной из последних приедет в Россию

Стал известен график прибытия футбольных сборных в Россию на чемпионат мира-2018. Первой прибудет сборная Ирана - уже 5 июня команда прилетит в Москву.

Сборная Сенегала прибудет в Калугу в праздничный день - 12 июня.

График приезда сборных: