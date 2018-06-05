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Сборная Сенегала одной из последних приедет в Россию

05.06.2018 16:07 5 1295 Дмитрий Ивьев
Сборная Сенегала одной из последних приедет в Россию

Стал известен график прибытия футбольных сборных в Россию на чемпионат мира-2018. Первой прибудет сборная Ирана - уже 5 июня команда прилетит в Москву.

Сборная Сенегала прибудет в Калугу в праздничный день - 12 июня.

График приезда сборных:

  • 5 июня: Иран.
  • 7 июня: Панама (Саранск), Испания (Краснодар).
  • 9 июня: Португалия (Москва), Исландия (Геленджик), Саудовская Аравия (Санкт-Петербург).
  • 10 июня: Марокко (Воронеж), Аргентина (Москва), Египет (Грозный), Уругвай (Нижний Новгород), Перу (Москва), Франция (Москва), Австралия (Казань).
  • 11 июня: Бразилия (Сочи), Хорватия (Санкт-Петербург), Дания (Анапа), Мексика (Москва), Нигерия (Ессентуки), Сербия (Калининград), Швейцария (Самара), Тунис (Москва).
  • 12 июня: Колумбия (Казань), Коста-Рика (Санкт-Петербург), Германия (Москва), Англия (Санкт-Петербург), Южная Корея (Санкт-Петербург), Сенегал (Калуга), Швеция (Геленджик).
  • 13 июня: Бельгия (Москва), Япония (Казань), Польша (Сочи).


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Тэги: спорт футбол чемпионат мира
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