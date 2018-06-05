Сборная Сенегала одной из последних приедет в Россию

Стал известен график прибытия футбольных сборных в Россию на чемпионат мира-2018. Первой прибудет сборная Ирана - уже 5 июня команда прилетит в Москву.
Сборная Сенегала прибудет в Калугу в праздничный день - 12 июня.
График приезда сборных:
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