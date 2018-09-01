Эрмитаж как прикрытие: зачем чиновники пропихивают парковку на месте кортов

Вечером в четверг, 30 августа, на площадке «Точка кипения – Калуга» состоялась очередная дискуссия, посвящённая судьбе полузаброшенных теннисных кортов на Золотой аллее. Как мы рассказывали, там планируется обустройство парковки на 54 места для для работников и посетителей калужского филиала Эрмитажа, который планируется разместить в бывшем Доме гражданского губернатора.

Эта новость многих калужан шокировала. Горожане считают, что стоянке там не место, а корты надо восстанавливать, тем более что власти: и областные, и городские – уже много лет обещают это сделать.

На пресс-конференции 21 августа городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ предложил обсудить эту тему на «Точке кипения», чтобы выслушать все мнения «за» и «против» и попытаться найти оптимальное решение. Попытка оказалась, увы, не самой удачной.

Интерес к дискуссии оказался довольно высоким. На встречу с городскими властями пришло около 30 человек. Большая часть из них – любители большого тенниса. Те самые люди, которые играли на корте на Золотой аллее до 2007 года, пока площадку не передали муниципальному унитарному предприятию, благополучно её развалившему.

Первыми своё мнение озвучили представители власти. Практически каждый из них начинал своё выступление с фразы: «Мы не против спорта, не против тенниса, но…»

- Важно, чтобы все понимали: мы говорим не о парковке ради парковки – мы говорим сейчас о комплексном мероприятии, - взяла слово заместитель министра культуры и туризма Анастасия ОКСЮТА. – В 2014 году между министерством Калужской области и Эрмитажем было подписано соглашение о создании в Калуге филиала музея. Для нас это очень амбициозный проект. Иметь у себя филиал Эрмитажа может далеко не каждый регион. Но есть ряд условий, которые мы должны выполнить. Это должны быть кафе, благоустроенная прилегающая территория, транспортная доступность. Обязательно должны быть парковочные места для того, чтобы могли приезжать люди как на автобусах, так и на личном транспорте. Мы ни в коем случае не против теннисных кортов. Но сейчас речь идёт о том, что, если мы не выполним эти условия, то выставочный зал у нас останется, но филиала Эрмитажа не будет и наши амбициозные планы окажутся под вопросом.

Калужане поинтересовались, какое количество машиномест требуется, чтобы проект прошёл экспертизу. Оказалось, совсем немного – всего 12, плюс одно место для людей с ограниченными возможностями и одно – для автобусов. Поток посетителей громадным не ожидается – до 100 человек в день. Фактически это два экскурсионных автобуса. Так зачем понадобилась парковка на 54 места?

Выяснилось, они нужны для посетителей парка, расположенного неподалёку кафе, работников КНИИТМУ и Бауманского университета.

- Количество транспорта в Калуге увеличивается и увеличивается. Мы понимаем, что вот это всё хозяйство необходимо куда-то приземлить, - поделился своим мнением начальник регионального управления ГИБДД Алексей ХОЛОПОВ. – Этой площадкой могут пользоваться те, кто прибывает в парк. Мало кто приходит туда пешком. Поэтому моё личное мнение – там целесообразно осуществить мероприятия по организации парковки. Автомобилистов, к сожалению, больше, чем теннисистов, поэтому необходимо склониться в сторону большинства.

- А когда на месте Березуйского оврага будет парк, там станет ещё больше посетителей, - добавил начальник отдела ГИБДД по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО. – Я двумя руками за спорт, за корты, но на этом месте свет клином не сошёлся. Принципиально, если они будут немножко в другом месте?

- Вот пусть их сначала сделают! – моментально отреагировали теннисисты.

Коллективное мнение спортсменов-любителей озвучила президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА, которая тоже занимается большим теннисом и тоже долгое время делала это на кортах на Золотой аллее.

- Я калужанка в шестом поколении. И для меня некоторая территория Калуги представляет неприкосновенную зону, которая не может быть испорчена ни при каких условиях. Одним из таких мест является Золотая аллея. Нам говорят, что возле музея должны быть парковки, и ссылаются на требования Эрмитажа. Но разве возле него есть парковка? Я вас уверяю: на Невском проспекте даже остановиться нельзя.

Виолетта Комиссарова озвучила достаточно много аргументов, по которым, по её мнению, парковки на Золотой аллеи быть не должно. Часть из них позже назвали эмоциональными, а потому мешающими принять верное решение. Поэтому остановимся на объективных экономических аспектах.

- Минтранс РФ разрабатывает концепцию развития туристических объектов. Он уже давно рекомендовал сосредоточиться на пешеходных туристических маршрутах, - рассказала президент Калужской ТПП. – Это говорит о том, что не надо делать точечные парковки или делать возможность подъезда к самому объекту. Нужно выбирать места, по которым люди будут двигаться туристическими тропами. Туристы представляют из себя некий объект, икону, на которую стоит молиться. Они нужны любому населённому пункту, потому что оставляют в этом городе, на этой территории деньги. И деньги они должны оставлять не только в музее, но и у местного бизнеса, который платит налоги, из которых потом рождаются социальные и иные программы. Во многих городах Европы происходит именно так: туристов высаживают на значительном расстоянии, люди идут, любуются архитектурой и природой.

Допустим, московская компания привозит большое количество туристов, высаживает их возле музея, потом забирает и увозит. Где остаются деньги? У московских компаний: транспортной и экскурсионной.

Задача города – развитие бизнеса. Потому что главные в городе – горожане. Те, кто здесь живёт, растит своих детей, платит налоги. Мы не за то, чтобы не было Эрмитажа. Мы за то, чтобы сделать город притягательным, красивым, замечательным, не разрушая его историю.

По мнению президента КТПП, на этой территории уже сейчас, и без организации дополнительной стоянки, есть возможность обеспечить необходимое проектом Эрмитажа количество парковочных мест. Корты же следует восстановить либо разместить на их месте спортивную площадку.

Звучали и более компромиссные варианты: половину территории кортов отдать теннис, половину – под стоянку. К сожалению, яркой, интересной дискуссии не получилось. Организаторы, видимо, опасаясь слишком эмоциональных выпадов, следили за тем, чтобы микрофон не задерживался надолго у кого-то из представителей общественности. Но кое-кому всё же удалось озвучить основную мысль: нужны, прежде всего, перехватывающие парковки, а также хорошо работающий общественный транспорт.

- Не надо прикрываться культурой, Эрмитажем, говоря о парковке, - попросила одна из участниц «Точки кипения» Лариса Волошина.

- Я совершенно за то, чтобы договориться. Но при этом мы должны учитывать все особенности и города, и калужан, - сказал, выслушав аргументы «за» и «против» Дмитрий Разумовский. – Вместе с тем важно на каком-то этапе отойти от эмоций и попробовать послушать здравую логику, экономические расчёты. Возможно, это поможет нам принять более взвешенное решение. Я не уверен, что мы за счёт этих кортов сильно поднимем статус тенниса.

У каждого человека с какой-то территорией что-то связано. Я считаю, что для принятия правильного, взвешенного решения только этим фактором нельзя руководствоваться. Его нужно учитывать, но он не должен быть самым определяющим. Иначе мы можем в дальнейшем ошибиться.

Моё мнение – нашему городу в правильных, согласованных частях нужны парковки. Без них невозможно. Если нам с коллегами из ГИБДД удастся найти зону для большой перехватывающей парковки на въезде в город, это будет замечательно. Но я так мыслю, калужане не будут ходить пешком по всему городу, даже если это будет расстояние 1-2 км. Наверное, должно пройти 10-20 лет, когда мы впитаем в себя правильную философию пешеходного города. Поэтому, на мой взгляд, в центральной части города должны быть несколько парковок, где люди могли быть оставить автомобиль, обойти за 10 минут всю историческую часть города, сесть в машину и уехать.

- Ещё лет 10 назад один из депутатов городской Думы вносил такое предложение – постепенно сделать центральную часть города пешеходной зоной, - добавил Алексей Москаленко. – Готовы ли к этому большинство калужан? Я думаю, это нереально!

Эти разговоры чем-то напомнили нам дискуссию о раздельном сборе отходов. Власть, вроде, понимает, что это нужно, но ничего не делает для того, чтобы новая культура отношения к отходам в обществе прижилась, аргументируя тем, что «калужане всё равно не будут сортировать мусор». Так и здесь. Ещё ничего не сделав для внедрения пешеходной философии, калужские чиновники заранее сделали вывод о том, что горожане не станут ходить пешком.

Закончился разговор короткой, но яркой репликой от калужанки Ольги Лапшиной.

– Я тоже за то, чтобы эта территория развивалась в комплексе с парком, музеем, Березуйским оврагом, - сказала она. – Но я однозначно против парковки. Мы проехали на машине всё Золотое кольцо – нет парковок в историческом центре городов. Везде они перехватывающие. Мы стремимся в Золотое кольцо, и что же мы делаем? Уничтожаем свой исторический центр. С чем туда идти?

Ответа на этот вопрос уже не последовало – чиновники встали и ушли, оставив остальных участников в некотором недоумении. Понятно, что быстрых решений от них никто не ждал, но на какие-то выводы всё-таки рассчитывали.

Видимо, почувствовал это и градоначальник. Двумя часами позднее он написал на своей странице в одной из социальных сетей: «Смешанные чувства остались после сегодняшней «Точки кипения». Плюсы: увидели презентацию проекта, выслушали мнения всех, кто хотел сказать, пообсуждали варианты реализации.

Минусы: не договорились, настрой пока не самый конструктивный, не готовы к компромиссу. Вывод: придётся собираться вновь».

Вскоре под этим постом разгорелась новая дискуссия, которая продолжается до сих пор.

Впрочем, по крайней мере один позитивный момент в этой встрече был. Дмитрий Разумовский сообщил, что парковка на месте бывшего «белорусского» рынка станет бесплатной. Соответствующее поручение своим подчинённым городской голова уже дал.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.