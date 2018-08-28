Улицу Кирова перекроют из-за «Кросса нации»

28.08.2018 10:15 935 Елена Французова

В субботу,15 сентября, в Калуге пройдёт «Кросс нации». Участники спортмероприятия пробегут по маршруту Кирова - Рылеева – Кирова - Театральная - Кирова. С 9.00 до 14.00 на всем протяжении маршрута будут действовать ограничения для транспорта, сообщает пресс-служба городской управы. Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.





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