Улицу Кирова перекроют из-за «Кросса нации»

В субботу,15 сентября, в Калуге пройдёт «Кросс нации». Участники спортмероприятия пробегут по маршруту Кирова - Рылеева – Кирова - Театральная - Кирова.
С 9.00 до 14.00 на всем протяжении маршрута будут действовать ограничения для транспорта, сообщает пресс-служба городской управы.
Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.
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