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У кого правда, тот и сильнее: калужанин засудил горуправу за разбитое авто

23.08.2018 15:59 10 3175 Елена Французова
У кого правда, тот и сильнее: калужанин засудил горуправу за разбитое авто

Вывернутые крепления, вырванный бампер, погнутые подкрылки, оборванные провода под противотуманными фарами — таковы последствия поездки автомобилиста Антона ВЛАСЮКА на автомобиле по Грабцево.

 

Скрытая опасность

Антон — автомобилист со стажем. За 10 лет на дорогах бывало всякое, но, чтобы машина, попав в яму, стала рассыпаться — такое случилось впервые. 
— Я отвозил жену по делам. Свернул с Грабцевского шоссе в Тихий проезд. По всей ширине проезжей части — лужа, объехать которую было невозможно, — вспоминает тот день Антон. — Поэтому я плавно по ней поехал. В какой-то момент передние колёса сорвались вниз, произошёл мощный удар по кузову, из-под капота повалил пар. Автоматически я стал сдавать назад, а затем вышел из машины.

Угодив в яму, автомобиль «Honda Civic» остался без бампера. Представшая картина вначале вызвала у Антона недоумение, а затем — праведный гнев. Он тут же набрал номер ГИБДД.

— Звонил узнать, что в таких ситуациях делают. Я понимал: в том, что произошло, абсолютно не виноват, виноват кто-то, и этот кто-то должен за это ответить.

На место выехал наряд дорожной полиции.

— Экипаж приехал довольно быстро, и первое, что сотрудники ГИБДД мне сказали, было: «Ну и что ты туда попёрся?» А я и так был на взводе. Пришлось поставить стражей порядка на место: «Что значит «попёрся»? Здесь же дорога!», — рассказывает автолюбитель. — Они на меня махнули рукой, сказав, что, если бы я чаще думал головой, такого бы не случилось. Я ответил: «Если бы этой дырки здесь не было, вот тогда ничего бы не случилось».

Колдобина не по ГОСТу

Сотрудники полиции взяли с автомобилиста показания. Замерили яму. Её ширина и длина составили три метра.

— Я попросил полицейских замерить и глубину ямы — они отказались, заявив: «У нас нет настроения сегодня плавать!» — добавляет Антон. — Пришлось настоять, чтобы и этот замер был произведён. Делали его, используя подручные средства — верёвку с подвешенным на ней крюком. Глубина ямы составила 15 см.

По ГОСТу предельные размеры выбоин не должны превышать 15 см в длину, 60 см — в ширину и 5 см — в глубину. Эта яма в ГОСТ никак не вписывалась.

После замеров инспекторы выдали документ, подтверждающий, что ДТП произошло не по вине Антона.

Суд да дело

Автомобилист решил проконсультироваться со знакомым юристом, выяснить, есть ли шанс заставить городские власти заплатить за ремонт изувеченной машины.

— Он сказал, что дело похоже на выигрышное. Но есть небольшие нюансы. В итоге мы решили попробовать, — говорит Антон. — Сначала пришлось потратиться — отдать деньги за экспертизы, госпошлину, доверенность юристу. На это ушло около 8000 рублей. Но потом я вообще этими вопросами не занимался. Моей задачей было ждать. Машина была повреждена в ноябре 2017-го, а в январе этого года пришёл ответ, что суд мы выиграли. Но адвокат мне пояснил, что городские власти могут это решение обжаловать. Так они и сделали в самый последний день.

Юрист меня успокоил: апелляция — это нормально, в худшем случае мы потеряем какой-то процент от суммы, которую указали в качестве компенсации. Снова потянулись месяцы томительных ожиданий. А в июне я узнал, что решение суда оставлено без изменений. Изначально причинённый ущерб оценили в 50 тысяч рублей, по факту на руки — со всеми вычетами — я получил 32 тысячи. Денег вполне хватило на ремонт машины, даже немного осталось.

О произошедшем Антон активно рассказывал в соцсетях, побуждая калужан при возникновении подобных обстоятельств не бояться отстаивать свои права.

- Я хочу, чтобы каждый, кто попал в такую ситуацию, не опускал руки: или сам подавал в суд, или обращался за помощью к юристу. Только так можно заставить наши власти работать: дорожников — чинить дороги, управляющие компании — следить за своими территориями. Иначе — никак! Наказывать их надо рублём.

Огромная лужа скрыла от глаз автомобилиста глубокую яму на дороге.

Автомобиль «Honda Civic» остался практически без бампера.

Фото из личного архива Антона ВЛАСЮКА.

Эта статья была опубликована в №34 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.

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Тэги: авто транспорт
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