Шопинскую дорогу доделают за 200 миллионов

Реконструкция Шопинской дороги, возможно, завершится в 2019 году. Речь идёт об участке от микрорайона «Кошелев» до деревни Шопино. Его протяжённость составляет 2 км.

Как 21 августа сообщил градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, заявку на участие в федеральном софинансировании Калуга уже подала.

- Это так называемый третий этап, - уточнил городской голова. – Стоимость работ – порядка 200 млн. рублей. Думаем, что в 2019 году строительство будет завершено.

Напомним, работы в рамках первого и второго этапа были проведены в 2017 году. За 7 месяцев строители реконструировали участок дороги от пересечения улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда до микрорайона «Кошелев» протяжённостью 2 км 700 м. Их стоимость составила почти 700 миллионов рублей. На пике работ было задействовано 120 человек и 70 единиц техники.