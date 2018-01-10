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Шопинскую дорогу сдали. Что дальше?

10.01.2018 15:02 31 6104 Оксана КОЛОСОВА
Шопинскую дорогу сдали. Что дальше?

В конце декабря 2017 года состоялась сдача после реконструкции участка Шопинской дороги протяжённостью 2 км 700 м от пересечения улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда до микрорайона «Кошелев». Ремонтные работы начались в конце апреля. Их стоимость составила почти 700 миллионов рублей. На пике работ было задействовано 120 человек и 70 единиц техники.


Август 2017 года.


Январь 2018-го.  

- Это был интересный проект – конечно, со своими тонкостями и подводными камнями, - говорит руководитель проекта реконструкции Шопинской дороги Егор СИЗИНЦЕВ. – Есть небольшие недоделки: нужно завершить установку ограждения, шумозащитных экранов, отрегулировать работу светофоров. Доделать всё это планируем до конца января.


Остановочные павильоны на новом проспекте. Возле каждого – гигантская урна.


Работу нескольких светофоров уже наладили.


Шумозащитные экраны в районе «Кошелева».

Проект оказался не только интересным, но и довольно напряжённым. Выполнять работы строителям пришлось в максимально сжатые сроки. Помимо этого, в процессе реконструкции подрядчик столкнулся с большим количеством неучтённых коммуникаций, о которых не знал никто. Именно по этой причине строителям пришлось, например, прокладывать трубы теплотрассы на глубине меньше метра. Что, конечно, вызвало определённые вопросы у местных жителей, которые пристально следили за стройкой.  

- Работать в таком режиме мы были вынуждены из-за невозможности выполнить данную задачу в других габаритах, - комментирует Сизинцев. – Это техническое решение, как и все остальные, было согласовано с заказчиком. Оно также связано с особенностями проекта, поэтому приходилось идти на такие отступления. Но на работоспособность теплотрассы и дорожной одежды это решение не влияет. Мы, естественно, защищали трубы, чтобы не допустить никаких повреждений.

По словам руководителя проекта, несмотря на сложные условия, в которых пришлось работать, реконструкция выполнена качественно. В течение пяти лет дорога будет на гарантии у подрядчика, поэтому, объясняет Сизинцев, не в интересах организации строить так, чтобы потом переделывать.



В нескольких местах уже «заплясала» тротуарная плитка – до конца января подрядчик обещает устранить все замечания.  


Правобережцы жалуются, что на новой дороге уже начал проваливаться асфальт.

Что касается третьего этапа реконструкции, то пока неизвестно, выделит ли государство деньги на строительство и, если выделит, то в каком объёме.

- Там осталось совсем немножко, и я надеюсь, что на завершение реконструкции дороги мы тоже получим средства из федерального бюджета, - сказал по этому поводу губернатор Анатолий АРТАМОНОВ на брифинге по итогам года, который состоялся в конце декабря. – Пока нам не отказывают. Но, даже если этого не произойдёт, мы дорогу достроим. Она там дальше значительно менее сложная.

Протяжённость участка, который нужно отремонтировать, – 2 км. Кроме того, чтобы считать проект полностью реализованным, необходимо построить ещё две кольцевые развязки: в районе Шопино и на пересечении улиц Генерала Попова, Фомушина и Сиреневого бульвара. Удастся ли выполнить эти работы в 2018 году, или же их придётся отложить, пока неизвестно.

Фото автора.

Уважаемые читатели!
Во время реконструкции дороги построены две кольцевые развязки. Они охватывают довольно обширные территории. У городских властей пока нет конкретных планов по их обустройству. Как вы думаете, какие объекты могли бы там разместиться? Своими идеями можно делиться в комментариях к этой статье, а также по телефону: (4842) 79 04 54. Наш e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru.


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Тэги: авто егор сизинцев анатолий артамонов

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