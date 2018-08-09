Собянин распорядился передать московские автобусы Калуге

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче столичных автобусов в собственность Калуги. Документ на своём сайте опубликовало на днях «Управление Калужского троллейбуса».

Как пояснил нам директор УКТ Вадим Витьков, пока речь идёт о передаче 17 автобусов, которые были исключены из эксплуатации в столице.

Ранее он, напомним, пояснил, что из столицы должны приехать автобусы большой вместимости, которые можно было бы использовать в густонаселенных калужских районах.

В прошлом году, напомним, власти Калуги вели переговоры о передаче не только автобусов, но и троллейбусов. Однако до конца этот проект реализовать не удалось.

Уважаемые читатели! А на каких маршрутах в Калуге было бы правильно использовать большие московские автобусы? Пишите в комментариях!