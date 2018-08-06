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Замгубернатора предложил расширить парковки у школ

06.08.2018 15:06 5 706 Елена Французова
Замгубернатора предложил расширить парковки у школ

В понедельник, 6 августа, на координационном совещании в администрации губернатора обсудили вопросы безопасности детей в школах.

В частности было отмечено, что все образовательные учреждения перед 1 сентября обойдут сотрудники полиции с собаками, животные будут искать взрывчатку.

Первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ предложил всем главам муниципальных образований рассмотреть возможность расширения парковочного пространства у школ.

- Первоклашек будут возить, - отметил он. – Есть ли возможность расширения парковочного пространства по периметру школ, чтобы обеспечить безопасность детей и их родителей?

Напомним, что в Калуге ради расширения парковки спили деревья у гимназии № 24. От высоких клёнов, которые там росли, ничего не осталось.

Уважаемые читатели! А вы как считаете, нужно ли расширять парковки возле школ? Пишите в комментариях!


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Тэги: авто школа дети дмитрий денисов
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