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Деревья возле гимназии № 24 спилили ради парковки

03.05.2018 13:58 35 3607 Оксана КОЛОСОВА

Как мы рассказывали, этой весной улица Суворова – та её часть, которая начинается рядом с гимназией № 24 и заканчивается перекрёстком с улицей Фридриха Энгельса, – изрядно полысела. От высоких клёнов, которые здесь росли, остались только пеньки.


Так выглядела улица Суворова ещё прошлым летом… 


 …а так она выглядит сейчас. 

Первые шесть деревьев спилили ещё в начале марта. Позже стало известно, что клёнов уничтожено больше – 15. И сделано это было ради того, чтобы затем оборудовать карманы для парковки автомобилей, на которых школьников привозят по утрам на учёбу. Сейчас машины занимают все полосы, что затрудняет движение транспорта на этом участке улицы Суворова. 

По имеющейся у нас информации, обустроить парковку просили несколько родителей. Однако руководство гимназии № 24 категорически отрицает их причастность к данной ситуации. Оно утверждает, что деревья были спилены без ведома администрации учебного заведения. 

Мы направили в горуправу официальный запрос с просьбой разъяснить, на каком основании уничтожены деревья. И оказалось, что родители гимназистов всё-таки «при чём». Приводим ответ, который мы получили из городской комиссии по безопасности дорожного движения: 

«В декабре 2016 года в адрес горуправы г. Калуги поступило обращение от родителей учеников МБОУ «Гимназия № 24» с просьбой рассмотреть вопрос обустройства парковки автотранспорта для безопасной высадки детей в районе данного учебного заведения. Этот вопрос был дважды рассмотрен на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения: 3 февраля и 28 апреля 2017 года. 

С участием родителей учеников гимназии № 24, депутатов городской Думы г. Калуги проводилось выездное совещание по данному вопросу, предлагались различные пути и схемы его решения. С целью повышения безопасности дорожного движения вблизи образовательного учреждения, увеличения пропускной способности улицы Суворова и парковочного пространства комиссией по БДД было принято решение о разработке проекта организации дорожного движения на данном участке. 

Документом предусмотрено выполнение работ по переносу искусственных неровностей, установке дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройству уличных парковок за счёт зелёной зоны, нанесению горизонтальной дорожной разметки. В текущем году начаты работы по реализации данного проекта. Проведение всего комплекса работ запланировано до конца 2018 года».

Если переводить текст письма с официального языка на человеческий, получается примерно следующая картина: некоторым родителям, которые привозят детишек на учёбу, припарковаться надо непременно рядом со школьными воротами – вариант остановиться чуть дальше и пройти несколько метров пешком, видимо, им категорически не подходит. Поэтому, чтобы облегчить себе жизнь, находчивые товарищи обратились с соответствующей просьбой в горуправу. 

Скорее всего, родители это не совсем простые, а из тех, кого называют «статусными». Другие причины, по которым можно получить добро на вырубку более десятка здоровых деревьев ради парковки, придумать сложно. Равно как и представить, что «обычные» родители учеников других, менее элитных калужских школ, в аналогичной ситуации получили бы разрешение. 

Впрочем, проект по обустройству парковки хотя и был разработан, но, по имеющейся у нас информации, на момент проведения работ согласовать его ещё не успели – кто-то побежал впереди паровоза, а значит, вырубка была незаконной. 

Возмущённая общественность Калуги настаивает на том, чтобы реализацию проекта остановили и комиссия безопасности дорожного движения рассмотрела другие варианты организации парковки. Главное требование калужан – чтобы на месте уничтоженных растений высадили новые. И не дохлые саженцы, а крупномеры.   

Прислушается ли горуправа к гласу народу или в очередной раз его проигнорирует, неизвестно. Равно как и то, понесут ли какое-то наказание чиновники, давшие добро на вырубку. 

Но родители гимназистов в любом случае себя и своих чад уже наказали: спиленные клёны, по сути, служили естественным барьером, отделявшим территорию школы и спортивную площадку от проезжей части. Теперь этой зелёной защиты у детей нет, поэтому заниматься физкультурой им придётся, вдыхая ароматы выхлопных газов с дороги. Жаль только, что то же самое придётся делать и тем школьникам, чьи родители к этому безобразию никакого отношения не имеют. 

Эта статья опубликована в № 18 газеты «Калужский перекрёсток» от 2 мая. Электронная версия газеты доступна в архиве


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Тэги: благоустройство парковка
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