Транспондеры с изображением Калуги пополнили лимитированную серию «Города России»

23.07.2018 08:44 891

Лимитированная серия транспондеров Т-рass теперь пополнилась устройствами, посвященными городу Калуге. «Калужский транспондер» представлен в двух вариантах: с изображением памятника архитектуры "Палаты Коробова" и с изображением Музея истории космонавтики им. Циолковского.

Благодаря уникальному дизайну транспондеры T-рass лимитированной серии пользуются популярностью среди автомобилистов: они хорошо смотрятся в салоне автомобиля и могут стать отличным подарком для друзей и близких, путешествующих по России.

С 17 июля 2018 г. новая версия транспондера с изображением г. Калуги доступна в интернет-магазине. Также транспондеры будут доступны в Центрах продаж и обслуживания 136 км, 168 км трассы М-3 «Украина» и в Дополнительном офисе г. Калуги с 30 июля 2018 г.

Поспешите стать обладателем транспондера с изображениями Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Твери и Великого Новгорода из лимитированной серии «Города России», посетив Интернет-магазин «Автодор – Платные Дороги».

Подробную информацию о наличии транспондеров лимитированной серии в Интернет-магазине, в Центрах продаж и обслуживания, в Дополнительных офисах продаж можно уточнить по телефону Единого информационного центра: 8-800-707-23-23.