Центр Калуги перекроют в день выпускного

В субботу, 23 июня, по центру Калуги лучше передвигаться пешком. Из-за проведения традиционного шествия выпускников и праздника на Старом Торге многие улицы будут закрыты для машин. Полный список во вторник, 5 июня, опубликовала городская управа.
Перекрытия с 17:00 до 20:30:
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Перекрытия с 17:00 до 00:00:
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