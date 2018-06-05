Центр Калуги перекроют в день выпускного

ул. Ленина (от пл. К. Маркса до пл. Старый Торг),

ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина),

пер. Старичков (от ул. Луначарского до ул. Ленина),

ул. Воскресенская (от ул. Дарвина до пл. К. Маркса),

ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной),

пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),

ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной),

ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского),

ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг),

ул. Набережная (от ул. Красная гора до пл. Старый Торг),

пл. Старый Торг.