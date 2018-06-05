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Центр Калуги перекроют в день выпускного

05.06.2018 14:42 6 1792 Дмитрий Ивьев
Центр Калуги перекроют в день выпускного

В субботу, 23 июня, по центру Калуги лучше передвигаться пешком. Из-за проведения традиционного шествия выпускников и праздника на Старом Торге многие улицы будут закрыты для машин. Полный список во вторник, 5 июня, опубликовала городская управа.

Перекрытия с 17:00 до 20:30:

  • ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московская),
  • ул. Маршала Жукова (от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы),
  • ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы),
  • ул. Николо-Козинская (от ул. Дзержинского до ул. Кирова),
  • пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова),
  • ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса),
  • ул. Московская (от ул. Достоевского до пл. К. Маркса),
  • ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

Перекрытия с 17:00 до 00:00:

  • ул. Ленина (от пл. К. Маркса до пл. Старый Торг),
  • ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина),
  • пер. Старичков (от ул. Луначарского до ул. Ленина),
  • ул. Воскресенская (от ул. Дарвина до пл. К. Маркса),
  • ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной),
  • пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
  • ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной),
  • ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского),
  • ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг),
  • ул. Набережная (от ул. Красная гора до пл. Старый Торг),
  • пл. Старый Торг.


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Тэги: авто выпускной
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