Дорожники просят не наезжать на свежую разметку

До 20 июня дорожники планируют завершить нанесение разметки на федеральных трассах, проходящих по территории Калужской области: Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, Р-92 Калуга – Перемышль – Белев - Орел и А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь.
- Для её нанесения дорожники используют лакокрасочные материалы и термопластик с применением стеклошариков, обеспечивающих наилучший световозвращающий эффект, - рассказали нам 24 мая в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
Водителей просят быть внимательными в местах производства работ и не наезжать на свеженанесенные линии.
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