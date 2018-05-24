Дорожники просят не наезжать на свежую разметку

До 20 июня дорожники планируют завершить нанесение разметки на федеральных трассах, проходящих по территории Калужской области: Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, Р-92 Калуга – Перемышль – Белев - Орел и А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь.

- Для её нанесения дорожники используют лакокрасочные материалы и термопластик с применением стеклошариков, обеспечивающих наилучший световозвращающий эффект, - рассказали нам 24 мая в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».

Водителей просят быть внимательными в местах производства работ и не наезжать на свеженанесенные линии.