Учёные и схемы вместо дураков и дорог

В феврале на сайте госзакупок появился лот от Управления экономики и имущественных отношений города Калуги на проведение научного исследования и разработку новой схемы дорожного движения и программы развития общественного транспорта нашего города. Торги уже прошли, и работа (вроде бы) идёт, а сомнений в том, нужна ли нам такая схема, всё больше.

Зачем нужна эта схема?

Официально — для того, чтобы организовать движение общественного транспорта, устраивающее максимальное число горожан. Дело в том, что никто толком не знает, как выглядит пассажиропоток в Калуге: сколько человек, когда и по каким маршрутам перемещается в течение дня. Точно известно только то, что есть проблемы: на отдельных маршрутах машин вроде бы хватает, на других, кажется, нет, где-то они переполнены, где-то — пус­тые. А тут ещё и сезонные факторы плюс быстрое расширение города. Короче, нужно что-то менять. И вот для того, чтобы поменять, и решили спросить совета у умных людей.

Но на практике заказ этой схемы выглядит как некая индульгенция — уж слишком большие надежды возлагают на неё городские власти. Бывший градоначальник Константин Горобцов, например, говорил:

— При наличии этой схемы мы сможем целиком определить одного подрядчика на все городские маршруты. И этим подрядчиком, по моему мнению, должен стать МУП (Управление Калужского троллейбуса. — Прим. ред.). А дальше будут отношения субподрядные, но очень чёткие и жёсткие. Появилась одна лишняя маршрутка — расторжение контракта и большой штраф. Выезжает «Пазик» — расторжение контракта, штраф. Вот к чему мы идём.

То есть схему, по крайней мере, на момент объявления торгов планировалось использовать для разрешения конфликта между муниципальным транспортом — троллейбусами — и частным — маршрутками. Последние, по мнению некоторых городских депутатов, отбирают прибыль у первых, и, если их число сократить, муниципальному транспорту будет легче жить и зарабатывать. Сразу отметим, что перевести частных извозчиков на субподряд к муниципальному предприятию городские власти вряд ли смогут, но существенно повлиять на ситуацию всё же способны, но об этом позже.

Кто победил?

Как обычно на торгах — те, кто меньше всех запросил. В данном случае это компания «ДорМостПроект» из Воронежа. В ходе аукциона цены с 19 млн. 400 тыс. упали до 10 млн. рублей. В то время как остальные 8 компаний, участвовавших в торгах, снизили цены только до 16–14 млн. Выигрывать торги подобным образом — фирменный стиль «ДорМостПроекта». С помощью таких экстремальных понижений они уже выигрывали подобные конкурсы в Пензе, Губкине, Костроме, Владивостоке, Архангельске, Симферополе, Ялте, Лесосибирске, Новочеркасске, Норильске, Клину и в Кургане. Любопытно, что в Кургане, который сопоставим с Калугой и по населению, и по площади, на разработку схемы дорожного движения город выделил только 5,3 млн. рублей, а «ДорМостПроект» согласился проделать работу за 1,2 млн. Надо полагать, требования к качеству исследования там не ниже, чем в Калуге. А если нет разницы, зачем платить больше?

Всё — в рамках правового поля

Никакого криминала в действиях «ДорМостПроекта» нет. Выигрывать торги подобным образом — нормальная практика для современной России. Может быть и так: именно эта компания работает по реальным ценам, а все остальные их завышают. Но в таком случае Калуга сильно просчиталась, и нам следует призвать горуправу к повышению бюджетной дисциплины.

Как будет проводиться исследование?

Начать обещали с социологического опроса населения в соцсетях и на сайте горуп­равы. Предполагалось, что горожане расскажут, какими маршрутами они пользуются, что им нравится, а что — нет. Но на сегодняшний день все анкеты куда-то пропали. Однако доподлинно известно, что калужские анкеты публиковались в социальных сетях того же Кургана, так что доверять им нельзя — неизвестно, кто их заполнял.

Если судить по сайту компании «ДорМостПроект», есть ещё и некий полевой этап исследований. Это когда по городу ездит машина с разнообразной записывающей аппаратурой и фиксирует движение транспорта. Среди перевозчиков ходили слухи о специальных людях, которые будут считать потенциальных пассажиров на остановках, и даже о камерах, которые могут фиксировать количество проехавших машин. Собранную таким образом информацию будут обрабатывать через специальный программный комплекс «PTV Vision», который создаст математическую модель городского движения и подскажет, где и что надо поменять, чтобы всё работало лучше.

Только это не сработает

Во-первых, потому, что исследование будет длиться 10 месяцев, в которые зима не попадёт, а зимой в нашей стране всё работает иначе. Во-вторых, потому, что «тео­рия суха, а древо жизни зеленеет».

В прошлом году «ДорМостПроект» в своей привычной манере (сбив цены с 25 млн. до 7,5 млн.) выиграл конкурс на разработку схемы движения общественного транспорта для города Ялты. По сообщениям ялтинских газет, уже через пару месяцев после внедрения предложенных инноваций общественность взбунтовалась. Из-за закрытия пешеходного моста в центре города школьникам по дороге на учёбу приходилось делать крюк в 2 километ­ра. Но хуже всего то, что пострадала градообразующая отрасль — туризм. Из-за новых светофоров и правил движения общественного транспорта экскурсионные автобусы были вынуждены искать пути объезда, что иногда приводило к увеличению времени экскурсии на целый час. Как-то не учли в «ДорМостПроекте» городскую специфику…

Результат немного предсказуем

В Воронеже сейчас идёт следствие по делу о даче взятки муниципальным служащим. По версии следствия, мзду те получили за быстрое принятие работ по паспортизации мостов и путепроводов. Угадайте, кто эти работы выполнял и (по версии следствия) взятку давал? Правильно. Контракт на обследование мостов Воронежа «ДорМостПроект» получил в октябре 2017 года. При максимальной его стоимости в 10,83 млн. рублей предприятие сбило цену до 5,48 млн. Но калужские власти примут результаты исследования «ДорМостПроекта» не поэтому, а потому что, как сказано выше, это «научное исследование» — простая формальность, и необходимо оно лишь для того, чтобы с чистой совестью переместить баланс на рынке пассажирских грузоперевозок в Калуге в сторону муниципального предприятия. Самый простой способ сделать это — потребовать от частников увеличить пасажировместимость их транспорта. Маршруточников заставят (можете считать это прогнозом) пересесть на большие автобусы. Сделать это смогут не все, и Калужский троллейбус получит преимущество.

Эта статья была опубликована в №19 газеты «Калужский перекресток» от 09.05.2018. Ещё больше материалов в электронном архиве издания.