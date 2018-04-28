Интересная схема: кто и как будет разрабатывать план развития пассажирских перевозок в Калуге

Ситуация с общественным транспортом волнует городские власти уже давно, причем при предыдущем градоначальнике разговор об улучшении качества пассажирских перевозок перешел в несколько странное русло. Оказалось, что главной проблемой общественного транспорта стал сам общественный транспорт – вернее, основные его представители – маршрутки. Они, мол, ходят без расписания, сбиваются в кучи на остановках, мешая движению, и вообще малоподконтрольны. Кроме того, выяснилось, что маршрутки мешают и Калужскому троллейбусу, который, по мнению некоторых чиновников, мог бы зарабатывать больше, если бы не ретивые маршруточники.

Если вкратце, то общая идея чиновников была такова: поскольку запретить маршрутки нельзя, нужно сократить их количество путем увеличения вместимости. Обязать маршрутчиков пересесть с нынешних «Мерседесов» и «Ситроенов» на автобусы, по габаритам напоминающие троллейбусы.

Спор этот время от времени приобретал довольно жесткие формы. Депутаты городской Думы и градоначальник позволяли себе довольно серьезные обвинения в адрес представителей бизнеса перевозок. Что, конечно, не добавляло ситуации конструктива.

Особую ноту во взаимные обвинения вносил тот факт, что реальной ситуации с пассажирскими перевозками в Калуге никто не знал. И не знает. Кто, куда и сколько пассажиров перевозит в день? На каких остановках, и в какие часы больше всего народу? Где транспорт идет набитый битком, а где пустой? Конкретных ответов на эти и другие вопросы организации общественного транспорта никто не знал. Точных данных нет, а значит, все дискуссии - это просто обмен впечатлениями.

И вот недоразумение решено было разрешить – поручить профессионалам комплексное обследование общественного транспорта Калуги и разработку оптимальной схемы его движения

«При наличии этой схемы мы сможем целиком определить одного подрядчика на все городские маршруты. И этим подрядчиком, по моему мнению, должен стать МУП [ГЭТ «УКТ» - прим.ред.] А дальше будут отношения субподрядные. Но они будут очень четкие и жесткие. Появилась одна лишняя маршрутка – расторжение контракта и большой штраф. Выезжает пазик – расторжение контракта, штраф. Вот к чему мы идем», — говорил в свое время депутатам городской думы Калуги тогдашний городской голова Константин Горобцов.

И, хотя городской голова уже сменился, фактов, указывающих на то, что вместе с ним сменилась политика в отношении общественного транспорта, пока нет. О том, почему коммерческие компании (маршрутки) не могут работать на субсподряде у МУП, и о тенденции установления муниципального капитализма во всех областях городской экономики мы поговорим в одном из ближайших номеров «Калужского объектива», а сегодня остановимся на той самой схеме дорожного движения, которая всем покажет, что делать с общественным транспортом.

Упали ниже всех

Итак, в конце февраля были подведены итоги тендера на разработку комплексной схемы организации дорожного движения, объявленного Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги. Это если в общих чертах. На самом деле там не только схема, но и программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и документ, описывающий принципы планирования пассажирских перевозок на территории города.

Напомним: согласно закону о госзакупках, процедура тендера выглядит так. Заказчик озвучивает сумму, которую готов заплатить, а вероятные исполнители ее снижают. Побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. За счет чего он снижает стоимость своих услуг, никого не волнует. Так вот стартовая цена контракта на разработку комплексной схемы составляла 19 млн. 400 тыс. рублей. Исполнить его пожелали сразу 9 компаний и 8 из них в процессе торга снизили цены за услуги до 16-14 млн. и только одна упала до 10 млн 400 тыс. рублей. Т.е. взяли и сбросили 9 млн. такую щедрость можно назвать чуть ли не альтруизмом.

Компания эта называется ООО «ДорМостПроект», и она все тендеры так выигрывает. Например, в Новочеркасске на аналогичном конкурсе цены «упали» с 10 млн. до 4,5 млн. рублей. Но в Новочеркасске и населения вполовину меньше, чем в Калуге – может быть отсюда и цена ниже? Но вот, например, в Кургане, население которого составляет 320 тыс. человек (и сопоставимо с Калугой), они сбросили цену с 5,3 млн. до 1,2 млн. рублей.

Можно сделать вывод: что «ДорМостПроект» работает не ради денег, а для того, чтобы общественный транспорт в наших городах работал лучше. Но даже в этом случае у них должна быть некая «цена отсечения», после преодоления, которой провести полноценное научное исследование просто невозможно. Но глядя на торги с участием этой воронежской компании, понимаешь, что ее нет – они просто «падают» так, чтобы все другие «отвалились». Компания проводит аналогичные шаблонные проекты в десятках городах России: в Пензе, Губкине, Костроме, Владивостоке, Архангельске, Симферополе, Лесосибирске, Новочеркасске, Норильске и в Клину.

Как же они тогда проводят исследования?

С помощью анкетирования в социальных сетях. Их опрос был некоторое время размещен на официальном сайте городской управы, анонсировались также опросы в социальной сети «В Контакте» - в группах «Подсмотрено Калуга», «Автомобильная Калуга» и «Типичная Калуга». Любопытно, что калужская анкета была также размещена в похожих группах в Кургане.

Эти опросы вообще не могут служить материалом для настоящего научного исследования, поскольку не содержат, например, проверочных и дублирующих вопросов. Но, даже если бы содержали, могли бы быть использованы исключительно в иллюстративных целях.



Да и вообще, в группе «Автомобильная Калуга» много пешеходов состоит? Автомобилисты будут решать, как работать общественному транспорту? Тем не менее это основной метод исследования, применяемый «ДорМостПроектом». Возможно, он помогает лучше узнать повседневную жизнь горожан?

Нет. В Ялте при максимальной цене в 25 млн рублей «ДорМостПроект» запросил за свои услуги 7,5 млн. И полученная за эти деньги новая схема дорожного движения уже через два месяца привела к конфликту между горожанами и властью. Дело дошло до общественных слушаний и частичной отмены инноваций. Ялтинские газеты отмечают, что предложенная воронежцами схема хорошо выглядит на бумаге, но вступает в противоречие с повседневной жизнью горожан. Например, по предложению «ДорМостПроекта» в центре города был перекрыт пешеходный мост. Чтобы перейти по нему через реку Быструю нужно воспользоваться пешеходным переходом, а это значит - светофор, а он замедляет движение. И мост закрыли, отправив людей в обход за несколько километров.

Кроме того целый ряд туристических фирм требовали жаловались на убытки из-за того что новая схема движения вынуждает туристические автобусы двигаться в объезд достопримечательностей что увеличивает время экскурсий. Можно сделать вывод, что при составлении схемы не учли наличие у Ялты градообразующей отрасли экономики – туризма.

Полевые исследования и математическая модель

Неужели специалисты «ДорМостПроекта» даже к нам в город не приедут? Приедут. По Калуге будут колесить специальные лаборатории на базе автомобиля «Лада «Ларгус» который станет разными способами замерять состояние общественного движения. Правда, только до осени. На все исследование отвели 10 месяцев, парочка из них наверняка уйдет на обработку обширных данных, так что зимние месяцы, в которые движение в городе меняется кардинально, а у троллейбусов случаются проблемы связанные с обледенением проводов, в исследование, вероятно, не попадут. А жаль: зима у нас каждый год.

На сайте «ДорМостПроекта» указывается, что компания владеет программным комплексом «PTV Vision», при помощи которого применяет математическое моделирование для анализа и организации транспортного движения. «PTV Vision» известный программный комплекс, и в нем есть транспортная схема Калуги. Многие другие компании используют ее в своих презентациях. Грубо говоря, это такой шаблон: вбиваешь нужные параметры: количество машин, количество жителей, маршруты общественного транспорта, остановки, пешеходные переходы и т.д. А программа выдает подвижную модель, с которой можно «играться».

Потом всю эту математику нужно к реальной жизни приложить, но вы же понимаете, что это уже вопрос чиновничьей настойчивости. А у них - научно обоснованное решение, проверенное специалистами и беспристрастной вычислительной машиной, так что спорить с этим будет трудно.

Ну куда же без взяток?

В январе этого года в Воронеже по подозрению в получении взятки были задержаны руководители МУП «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». По версии следствия, взятку они получили за беспрепятственное принятие работ по паспортизации мостов и путепроводов. Угадайте, кто эти работы выполнял и (по версии следствия) взятку давал? Правильно. Контракт на обследование мостов Воронежа «ДорМостПроект» получил в октябре 2017 года. При максимальной его стоимости в 10,83 млн. рублей предприятие сбило цену до 5,48 млн. рублей.

Прогноз

На самом деле в действиях «ДорМостПроекта» нет никакого криминала – торги есть торги. И может быть, сумма никак не влияет на качество проводимых работ, но смогут ли горожане доверять мнению специалистов с таким послужным списком? Впрочем, тут главное чтобы доверяли городские власти.

Никак не намекая на коррупционную составляющую, коллектив «Калужского объектива», тем не менее, выражает уверенность, что новая схема общественного транспорта Калуги будет содержать пункт о том, что маленькие маршрутки нужно заменить большими автобусами, а общее их число – сократить.

Эта статья была опубликована в бесплатном еженедельнике «Калужский объектив» № 17 от 27 апреля. Ищите в своих почтовых ящиках!