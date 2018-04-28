Проверяем рога: до Кошелева пустили тестовый троллейбус

В субботу, 28 апреля, руководитель Управления Калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня до микрорайона «Кошелев проект» пустили первый троллейбус №18.

- Это был технический рейс, ещё раз троллейбус прогоним, посмотрим, как работает контактная линия, - прокомментировал информацию Витьков. - Об официальном запуске продлённого троллейбусного маршрута сообщим в воскресенье, 29 апреля.

Напомним: ранее губернатор Анатолий АРТАМОНОВ обещал, что троллейбусное сообщение с «Кошелевым» будет налажено в декабре 2017 года. Но в декабре заместитель директора Управления Калужского троллейбуса Михаил МИРЗОЕВ перенёс сроки на февраль. Посмотрим, что получится с третьей попытки.