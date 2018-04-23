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Какие улицы перекроют 9 мая

23.04.2018 16:47 0 390 Дмитрий Ивьев
Какие улицы перекроют 9 мая

9 мая в Калуге будет закрыто автомобильное движение в центре города. Это связано с проведением праздничных мероприятий. В понедельник, 23 апреля, городская управа рассказала, где и в какое время нельзя будет проехать.

  • с 09:00 до 19:00 - на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова),
  • с 09:00 до 13:00 - по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы),
  • с 10:00 до 13:00 - по проезжей части площади Победы,
  • с 17:00 до 23:00 - на площади Старый Торг.


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Тэги: авто праздник 9 мая день победы
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