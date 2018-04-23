Какие улицы перекроют 9 мая

с 09:00 до 19:00 - на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова),

с 09:00 до 13:00 - по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы),

с 10:00 до 13:00 - по проезжей части площади Победы,

с 17:00 до 23:00 - на площади Старый Торг.