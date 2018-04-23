Центр Калуги перекроют во время репетиции шествия

Вечером в понедельник, 7 мая, в Калуге будет перекрыто движение в районе площади Победы. Это связано с проведением репетиции шествия, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

С 18:00 до 23:00 нельзя будет проехать по следующим участкам: